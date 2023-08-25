Воры из Климовичей сняли на видео, как вскрывают сейф с $25 тысячами 25.08.2023, 19:39

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Что было дальше.

У жителя Климовичей утащили из дома металлический сейф с валютными сбережениями, пока он был в отлучке. А домушники, вскрывшие сейф, сняли весь процесс на видео — и тем самым подарили следователям главную улику против самих себя. Подробности ограбления рассказали в Следственном комитете.

В конце июля у жителя Климовичей прямо из квартиры унесли металлический сейф с крупной суммой — сам он вместе с женой и детьми в это время уехал в Минск. При этом мужчина даже не скрывал от друзей и родственников, что неплохо зарабатывает и копит на покупку квартиры.

Для более надежного хранения сбережений климовичанин приобрел металлический сейф, но от воров это не спасло. Двое приятелей, 42- и 40-летний, прознали о его накоплениях и о том, что хозяева квартиры уехали на несколько дней, и решили действовать.

Домушники пробрались на крышу многоэтажки, один из них по веревке спустился на незастекленный балкон на пятом этаже. После недолгих манипуляций он открыл дверь балкона и через нее попал в квартиру, а затем впустил своего подельника. Мужчины были крайне осторожны и практически не оставили следов.

Грабители вынесли из квартиры сейф с деньгами и вместе с ним отправились за город. Там они переоделись, сожгли одежду и стали вскрывать сейф с помощью столярных инструментов: пока один из них разбирался с замком, второй снимал происходящее на телефон — это и стало главной уликой, когда мужчин задержали.

Выяснилось, что их добыча составила более 25 тысяч долларов — часть денег фигуранты успели потратить на покупку велосипеда, золотых изделий и других предметов. Оба ранее судимы.

Задержанным предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 205 УК (Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Их заключили под стражу.

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