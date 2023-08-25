США нашли «жизнеспособные маршруты» для экспорта украинского зерна
- 25.08.2023, 19:44
Есть пути экспорта зерна через территориальные воды страны и по суше.
Соединенные Штаты нашли «жизнеспособные маршруты» для экспорта украинского зерна через территориальные воды страны и по суше после выхода России из «зерновой сделки».
Об этом заявил глава Управления по координации санкций Госдепартамента США Джеймс О'Брайен, сообщает Reuters.
По его словам, в ближайшие месяцы Вашингтон намерен вернуться к средним довоенным объемам экспорта из Украины.
«Я думаю, что мы видим, что существуют жизнеспособные маршруты через территориальные воды Украины и по суше, и мы стремимся ... в ближайшие пару месяцев вернуться к экспорту из Украины на уровне довоенных показателей», - заявил О'Брайен.