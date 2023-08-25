закрыть
25 августа 2023, пятница, 19:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США нашли «жизнеспособные маршруты» для экспорта украинского зерна

  • 25.08.2023, 19:44
США нашли «жизнеспособные маршруты» для экспорта украинского зерна

Есть пути экспорта зерна через территориальные воды страны и по суше.

Соединенные Штаты нашли «жизнеспособные маршруты» для экспорта украинского зерна через территориальные воды страны и по суше после выхода России из «зерновой сделки».

Об этом заявил глава Управления по координации санкций Госдепартамента США Джеймс О'Брайен, сообщает Reuters.

По его словам, в ближайшие месяцы Вашингтон намерен вернуться к средним довоенным объемам экспорта из Украины.

«Я думаю, что мы видим, что существуют жизнеспособные маршруты через территориальные воды Украины и по суше, и мы стремимся ... в ближайшие пару месяцев вернуться к экспорту из Украины на уровне довоенных показателей», - заявил О'Брайен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип
Смута в России все ближе
Смута в России все ближе Виктор Андрусив
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина Андрей Санников
Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников