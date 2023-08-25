На что жалуются родители учеников накануне 1 сентября 25.08.2023, 19:59

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Не нашли тетрадей на белорусском, навязывают школьную форму.

В Комитете госконтроля несколько дней работала горячая линия, где можно было сообщить о любых проблемах со сборами детей в школу — например, о завышенных ценах на школьные товары. В ведомстве собрали самые частые жалобы белорусов, поступившие за это время.

За три дня контролеры получили более 50 звонков о проблемах с подготовкой детей к школе. Родители жаловались, что не могут купить необходимые канцтовары, в магазинах не хватает школьной одежды больших размеров для старшеклассников, а в самих школах по месту регистрации — свободных мест для учеников.

К примеру, в некоторых минских школах отказываются принимать детей, несмотря на то, что ребенок по месту регистрации имеет право ее посещать.

В Ляховичском районе сложно найти тетради на белорусском языке в деревенских магазинах. А у борисовских школьников возникли проблемы с приобретением предметных тетрадей для лабораторных работ для 6-х и 9-х классов.

Треть обращений касалась школьной формы. Например, родители сообщали, что их детям навязывают элементы формы конкретных производителей.

Также поступили жалобы на плохое состояние школьных спортивных площадок, отсутствие подвоза детей к учреждениям образования, на высокую стоимость школьной обуви и одежды.

В Комитете госконтроля заверили, что проанализировали поступившие обращения и будут принимать меры.

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