«Путин боялся, что Пригожин всплывет на выборах» 25.08.2023, 19:38

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Что погубило «повара Путина».

Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин стал для правящего режима в России настоящей внутренней угрозой и за его уничтожением последует расформирование ЧВК «Вагнер», рассказали The Moscow Times собеседники, близкие к российским властям, попросившие об анонимности из-за деликатности темы.

«Я не верю в военный след Украины, как и Запада в его гибели. У Пригожина была грамотно выстроена безопасность. Это дебильное решение нашей власти, принятое еще и во время войны. Зачем?» — сказал действующий чиновник российского правительства, ранее служивший в силовых структурах.

По его мнению, решение о ликвидации Пригожина могло быть принято на уровне эмоций:

«Думаю, все же „начальник“ боялся, что Пригожин каким-то чудом всплывет на выборах. Сам я в это не верю. Но кто знает, что в голове у царя?.

Проблема Путина в том, что его образ померк и перестал отвечать на запрос России на сильного и решительного лидера, который быстро и с минимальными затратами и жертвами достигает целей. Стало видно, что Путин проигрывает таким харизматичным персонажам, как Пригожин, которые готовы говорить правду и принимать вещи такими какие они есть» — объясняет аналитик International Crisis Group Олег Игнатов.

Кремль не сможет сохранить ЧВК «Вагнер» в его нынешнем виде, уверены двое собеседников в российской власти. Ее силу составляет сочетание опытных военных подразделений, прошедших боевые действия в Украине, Африке и на Ближнем Востоке, из мощной сети десятков информационных ресурсов с профессиональными журналистами, сотен политических технологов, а также неформальных договоренностей с военизированными подразделениями.

«Просто перехватить у Пригожина управление его структурами, где все было завязано на его фигуру, харизму, пробивной характер и систему личных договоренностей не удастся. Даже несмотря на то, что в Африке его считали человеком Кремля» — сказал человек, побывавший в нескольких командировках в составе «Вагнера».

«С уходом Пригожина „Вагнер“ вряд ли сможет существовать. Думаю и сам Путин в этом не заинтересован. Ведь многие члены „Вагнера“ считают, что за этим могут стоять власти. И власти не могут игнорировать такие риски» — соглашается Игнатов из International Crisis Group.

В Кремле отдают себе отчет в том, что риск нового военного мятежа существует и российские спецслужбы работают над его недопущением, отмечает чиновник российского правительства, ранее служивший в специальных службах.

«Сейчас все стараются держаться на максимально большом расстоянии от любых историй и проектов, связанных главой ЧВК „Вагнер“. Особенно те, кто имел хоть какое-то отношение к ЧВК и Пригожину. Последствия случившегося могут ударить по многим фигурам внутри государственной системы» — заключает другой российский чиновник.

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