Под Оршей бегает неуловимая пара бесхозных баранов 3 25.08.2023, 20:10

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Их можно забрать себе, но это не так-то просто.

Возле деревни Химы под Оршей бегает пара бездомных баранов, которых теоретически можно забрать себе. Однако поймать шустрых животных пока не удалось даже коммунальникам, рассказывает Orsha.eu.

Двоих бесхозных баранов уже пару месяцев замечают возле кондитерской фабрики «Сладкая страна» возле деревни Химы под Оршей. По словам местных жителей, животные когда-то были домашними, но потом сбежали от хозяина, и он махнул на них рукой.

Люди беспокоятся, что с наступлением холодов шерстяной парочке нечего будет есть. Они уже обращались на спецавтобазу, чтобы баранов отправили на временную передержку, но животные оказались молодыми и быстрыми и не дались коммунальникам в руки. К тому же за время бродяжничества они вообще порядком одичали и убегают от людей.

«Поэтому если захотите их приютить, то сначала нужно поймать», — предупреждает издание. Однако не уточняет, не потребует ли хозяин баранов вернуть ему беглецов, если их удастся изловить.

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