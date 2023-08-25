CNN: Украинские войска расширяют прорыв в обороне России на юге 25.08.2023, 20:37

1,460

ВСУ расширяют клин в направлении стратегического города Токмак

Все больше признаков того, что украинские войска прорвали оборону России на южной части фронта в Запорожской области и расширяют клин в направлении стратегического города Токмак, одновременно усиливая атаки на оккупированный Россией Крым.

Об этом идет речь в материале CNN.

Ожесточенные бои в районе Работино

В Генштабе ВСУ заявили 25 августа об успехах в направлении села Новопрокоповка и дальше на восток в направлении населенного пункта Очеретуватое. До этого украинская сторона сообщала о взятии под контроль села Работино, к югу от которого продолжаются бои.

В Генштабе ВСУ заявляли, что украинские подразделения «укрепляют свои позиции, ведут артиллерийский огонь по выявленным объектам противника и проводят контрбатарейные операции».

Несколько российских военных блогеров рисуют мрачную картину ситуации на передовой для российских войск на нескольких участках южного фронта.

Один из самых известных среди них — WarGonzo — заявил, что украинцы закрепились в Работино «и атакуют Новопрокоповку, которая находится под сильным обстрелом». Также в Telegram-канале WarGonzo утверждается, что украинские войска одновременно атакуют в районе Вербового на востоке, где проиисходят ожесточенные бои.

Блогер под ником Рогозин на фронте, связанный с 58-й общевойсковой армией РФ, сообщил, что произошло скопление бронетехники украинской армии.

«Противник стягивает силы для решающего удара. Ему нужно выйти на Вербовое, потом на Токмак», — говорится в сообщении в этом Telegram-канале.

Еще один блогер с ником Белорусский силовик написал: «Главное, что сейчас действительно беспокоит — Работино. Пацанам там действительно тяжело, к вечеру бои были уже на юге н.п., где был противник. Объективно начинает ощущаться нехватка новой крови на передке, так как многие баты потеряли своих товарищей за все время боев по всей линии фронта».

Также пост о «тяжелейших боях» и «стремительном наступлении» украинских войск под прикрытием артиллерии и авиации в Работино появился в Telegram-канале Отряды кадыровцев.

«Противником организована доставка дополнительного БК в район н.п Малая Токмачка и снятие минно-взрывных заграждений в районе н.п. Вербовое», — говорится также в его публикации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».