Ученые создали дроны-трансформеры 25.08.2023, 21:03

Они могут объединяться в большой беспилотник.

Группа инженеров из Токийского университета представила дронов, которые могут собираться в единую летающую конструкцию, сообщает «Фокус» со ссылкой на Popular Science. Дроны могут соединяться в воздухе, образуя более крупного и сильного робота.

Ученые трудились над такой способностью дронов не для развлечения. Их цель: научить беспилотники взаимодействовать друг с другом при использовании в разных условиях и с разным грузом. Например, если нужно поднять какой-то тяжелый предмет, а сил одного дрона не хватает, то БПЛА объединяются и тащат груз вместе. Или если проем в помещение не позволяет проникнуть большому дрону, то беспилотники могут залететь туда по очереди и уже внутри трансформироваться в единую конструкцию.

Пока что вместе можно соединить только два дрона

В своей опубликованной работе инженеры отмечают, что пока использовали только два квадрокоптера. Однако при желании их технологию под названием TRADY можно масштабировать к большему количеству беспилотников. Дроны, использованные в демонстрации, выглядят как обычные квадрокоптеры, но с дополнительным компонентом (вилкой или разъемом). Дрон с вилкой и дрон с разъемом сконструированы таким образом, чтобы соединяться друг с другом, как две части головоломки.

Для управления этими дронами исследователи разработали две системы: распределенную систему управления для независимой работы каждого блока, которую можно переключить на единую систему управления. Бортовой компьютер передает положение каждого дрона, позволяя ему расположиться под нужным углом для сближения и разъединения.

Два дрона совместно откручивают вентиль на трубе

Помимо проверки плавности процесса сборки и разборки, команда заставила эти устройства работать, давая им задания, такие как вставка колышка в трубу и открытие клапана. Дроны TRADY смогли выполнить обе задачи.

«В перспективе мы намерены разработать новый стыковочный механизм, оснащенный шарнирами, которые позволят роботу изменять направление вращения ротора после сборки. Это еще более существенно расширит управляемость всей системы», — пишут исследователи.

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