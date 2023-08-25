В Минске пассажирский автобус врезался в грузовик и столб
- 25.08.2023, 21:16
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Фотофакт.
Авария с участием пассажирского автобуса произошла днем 25 августа в Минске, сообщили в столичной ГАИ.
По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса МАЗ на пересечении Долгиновского тракта и МКАД совершил столкновение с грузовиком MAN, которым управляла 41-летняя женщина, после чего выехал за пределы проезжей части, где транспортное средство врезалось в столб.
В результате ДТП никто не пострадал. На месте аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.