В Минске пассажирский автобус врезался в грузовик и столб 25.08.2023, 21:16

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Фотофакт.

Авария с участием пассажирского автобуса произошла днем 25 августа в Минске, сообщили в столичной ГАИ.

По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса МАЗ на пересечении Долгиновского тракта и МКАД совершил столкновение с грузовиком MAN, которым управляла 41-летняя женщина, после чего выехал за пределы проезжей части, где транспортное средство врезалось в столб.

В результате ДТП никто не пострадал. На месте аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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