Доля «Беларуськалия» на мировом рынке удобрений сократилась вдвое 25.08.2023, 21:39

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С 20 до 9%.

Доля Беларуси на мировом рынке калия упала с 20 до 9% в 2022 году. Об этом рассказал глава МИД Беларуси Сергей Алейник, выступая на саммите БРИКС.

Министр пояснил, что торговле белорусскими удобрениями на международном рынке препятствуют западные санкции. Именно по этой причине, мол, сейчас сформировался дефицит калийных удобрений на глобальном рынке и наблюдается рост цен.

На африканском рынке калийных удобрений доля Беларуси сократилась с 42 до 3%.

Ранее об уменьшении доли «Беларуськалия» на мировом калийном рынке вдвое говорили конкуренты белорусской компании.

В то же время, как отмечает Office Life, в июне цены на калийные удобрения продолжали падать, несмотря на значительное сокращение экспорта из России в 2022 году и санкции, затрудняющие поставки белорусского хлористого калия.

Спрос на калийные удобрения в целом очень низкий. Котировка на базисе CFR Таиланд / Вьетнам к концу мая опустилась с 670 до 460 долларов за тонну в начале 2023 года. В Бразилии же цены за тонну хлористого калия к концу мая упали примерно с 530 до 380 долларов.

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