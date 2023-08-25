Швеция и Финляндия начинают ежегодные совместные заседания правительств 25.08.2023, 21:48

Такие же заседания проводят правительства Франции и Германии.

Премьер-министры Швеции и Финляндии Ульф Кристерссон и Петтери Орпо в пятницу объявили о начале нового формата двустороннего сотрудничества – ежегодных совместных заседаний правительств стран.

Как пишет Yle, об этом стало известно во время визита финского премьера в Швецию.

По завершении переговоров премьеров Швеции и Финляндии в летней резиденции главы шведского правительства в Харпсунде, Кристерссон заявил, что договорился с Орпо углубить двустороннее сотрудничество и начать новую традицию.

«Сегодня я могу объявить, что правительства Швеции и Финляндии ежегодно будут собираться на совместное заседание – так же, как это делают правительства Франции и Германии», – заявил шведский премьер.

Следующая такая встреча состоится в Швеции в следующем году. До этого времени правительства в Хельсинки и Стокгольме встречались только один раз, в 2009 году, чтобы отметить 200-ю годовщину отделения Финляндии от Швеции.

Среди других тем переговоров Кристерссона и Орпо были вступление их стран в Североатлантический Альянс и поддержка Украины на фоне полномасштабной военной агрессии России.

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