Швеция и Финляндия начинают ежегодные совместные заседания правительств
- 25.08.2023, 21:48
Такие же заседания проводят правительства Франции и Германии.
Премьер-министры Швеции и Финляндии Ульф Кристерссон и Петтери Орпо в пятницу объявили о начале нового формата двустороннего сотрудничества – ежегодных совместных заседаний правительств стран.
Как пишет Yle, об этом стало известно во время визита финского премьера в Швецию.
По завершении переговоров премьеров Швеции и Финляндии в летней резиденции главы шведского правительства в Харпсунде, Кристерссон заявил, что договорился с Орпо углубить двустороннее сотрудничество и начать новую традицию.
«Сегодня я могу объявить, что правительства Швеции и Финляндии ежегодно будут собираться на совместное заседание – так же, как это делают правительства Франции и Германии», – заявил шведский премьер.
Следующая такая встреча состоится в Швеции в следующем году. До этого времени правительства в Хельсинки и Стокгольме встречались только один раз, в 2009 году, чтобы отметить 200-ю годовщину отделения Финляндии от Швеции.
Среди других тем переговоров Кристерссона и Орпо были вступление их стран в Североатлантический Альянс и поддержка Украины на фоне полномасштабной военной агрессии России.