В садовом товариществе ученых около Минского моря продается добротный дом с ремонтом 25.08.2023, 22:00

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Как он выглядит.

Для тех, кто ищет уютное гнездышко для семьи, есть вариант у Минского моря. В СТ неподалеку продается двухэтажный дом. Внутри уже сделан ремонт, есть мебель и техника. Удобно еще и то, что все технические помещения находятся на цокольном этаже и не занимают нужные «квадраты», пишет Realt.by.

Дом находится в СТ «Ученый» в Минском районе рядом с Минским морем. Его построили из блоков и кирпичей в 2021 году в два этажа и с цокольным уровнем. На крыше лежит керамическая черепица. Общая площадь коттеджа — 260 квадратных метров.

На первом этаже располагаются прихожая, кабинет, кухня-гостиная и санузел. В кухне есть необходимая бытовая техника: духовой шкаф, варочная панель, посудомоечная машина, вытяжка и холодильник. Комнаты в доме полностью меблированы.

В интерьере владельцы сочетают плитку, деревянное покрытие, кирпич и бетон.

На втором этаже находятся три спальни и санузел.

Обогревается дом с помощью двухконтурного котла Viessmann: есть теплый пол и радиаторы. Также стоят двухкамерные стеклопакеты с москитными сетками.

С общей зоны есть выход на балкон.

окольный этаж. Тут разместились гараж, котельная, кладовая и техническое помещение.

Гараж предусмотрен на две машины. Ворота с электроприводом.

Вода введена в дом, стоит бойлер на 300 л. Канализация — местная.

Утеплен и отапливается ц

Дом стоит на участке в 12 соток. Он находится в частной собственности. Здесь вымощены дорожки и площадка, растет газон и посажены яблони и черешня. Есть на территории дома и гостевая площадка на четыре авто.

Въездные ворота на участок также с электроприводом.

Дом оценили в 207 900 долларов.

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