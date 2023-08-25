Курс доллара с поставкой «сегодня» взлетел выше 100 российских рублей 25.08.2023, 22:05

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Впервые с 14 августа.

По состоянию на 17:28 по Минску курс доллар/росс. рубль с расчетами «сегодня» (USDRUB_TOD) на Московской бирже составлял ₽95,4, прибавляя к закрытию предыдущей торговой сессии 1%. В следующую минуту котировка пары доллар/рубль взлетела до ₽102,4675, свидетельствуют данные торгов. Таким образом, курс доллара за минуту вырос на 7,41%, или ₽7,0675.

После этого курс доллара упал до прежних значений и закрылся на уровне ₽95,31 (+0,91% к закрытию предыдущего дня). Валюта вернулась приблизительно к тому значению, с которого начался стремительный рост.

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