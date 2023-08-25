Бойцы полка Калиновского в годовщину независимости Беларуси получили награды в Украине 3 25.08.2023, 22:16

Награды белорусы получили от Главного управления разведки Минобороны Украины.

Бойцы полка Калиновского 25 августа, в годовщину объявления независимости Беларуси, получили награды от Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом говорится в телеграм-канале полка.

В 32-ю годовщину объявления независимости Беларуси несколько десятков бойцов из всех боевых подразделений полка Калиновского получили медали от Главного управления разведки Минобороны Украины.

«У такі ўрачысты дзень для беларусаў Украіна адзначыла добраахвотнікаў за іх дасягненні на шляху вызвалення Украіны. І мы ўпэўнены, што пасля перамогі над агульным ворагам гэты шлях працягнецца ў Беларусі! Жыве Беларусь! Слава Украіне!» — говорится в сообщении пресс-службы полка.

Напомним, ровно 32 года назад депутаты Верховного совета БССР проголосовали за придание Декларации о государственном суверенитете Беларуси статуса конституционного закона.

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