СБУ и ВСУ мощно ударили по 126-й бригаде Черноморского флота РФ в Крыму 1 25.08.2023, 22:39

3,756

Украинским беспилотникам удалось обойти все системы защиты врага.

Удар по 126 бригаде Черноморского флота РФ в пятницу, 25 августа, — это совместная спецоперация военной контрразведки СБУ и ВСУ, сообщают источники NV в СБУ.

Как сообщают источники издания, по оккупантам успешно отработали беспилотники. Их точное количество не называют, но отмечают, что это была группа дронов.

Сейчас уже точно можно говорить о нескольких десятках убитых и раненых российских оккупантов. Были поражены и места хранения боеприпасов. Также получила серьезные повреждения военная техника.

Оккупанты оказались абсолютно не готовы к такой спецоперации СБУ и ВСУ. Украинским беспилотникам удалось обойти все системы защиты врага. Поэтому источники в СБУ прогнозируют еще больше сюрпризов для оккупантов в будущем.

В пятницу, 25 августа, жители временно оккупированного Крыма сообщили о попадании в место скопления российских оккупантов в селе Перевальном Симферопольского района полуострова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».