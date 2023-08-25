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СБУ и ВСУ мощно ударили по 126-й бригаде Черноморского флота РФ в Крыму

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  • 25.08.2023, 22:39
  • 3,756
СБУ и ВСУ мощно ударили по 126-й бригаде Черноморского флота РФ в Крыму

Украинским беспилотникам удалось обойти все системы защиты врага.

Удар по 126 бригаде Черноморского флота РФ в пятницу, 25 августа, — это совместная спецоперация военной контрразведки СБУ и ВСУ, сообщают источники NV в СБУ.

Как сообщают источники издания, по оккупантам успешно отработали беспилотники. Их точное количество не называют, но отмечают, что это была группа дронов.

Сейчас уже точно можно говорить о нескольких десятках убитых и раненых российских оккупантов. Были поражены и места хранения боеприпасов. Также получила серьезные повреждения военная техника.

Оккупанты оказались абсолютно не готовы к такой спецоперации СБУ и ВСУ. Украинским беспилотникам удалось обойти все системы защиты врага. Поэтому источники в СБУ прогнозируют еще больше сюрпризов для оккупантов в будущем.

В пятницу, 25 августа, жители временно оккупированного Крыма сообщили о попадании в место скопления российских оккупантов в селе Перевальном Симферопольского района полуострова.

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