«Видели сегодня 150 паспортов в пачке» 25.08.2023, 22:40

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В испанском визовом центре начали возвращать белорусам паспорта с визами.

Вчера Charter97.org писал о сложностях в работе испанского визового центра в Минске. Белорусы жаловались на то, что им не возвращают паспорта, хотя после подачи прошло уже полтора-два месяца. Сегодня стало известно, что по документам началось активное движение.

— В нашем чате «Виза в Испании» появилось сообщение о том, что кто-то дозвонился до ВЦ и паспорт оказался в Минске, — рассказывает один из читателей «Онлайнера» Артем. — Я сразу же туда поехал и забрал свой паспорт, хотя онлайн-статус по нему не менялся. Паспорт якобы находится в консульстве в Москве.

Визу белорусу дали на 30 дней, вклеена она была 22 августа.

— В чате писали про то, что видели сегодня 150 паспортов в пачке. Визуально их реально было много. В визовом центре говорят, что приехала часть паспортов от тех, кто подавался до 7 июля включительно.

Самая популярная наклейка — месячный шенген с двукратным въездом. Некоторым выдали визу на 90 дней. Есть также люди, которые подавались в июне — начале июля и все еще не получили паспорта.

Напомним, со вчерашнего дня визовый центр приостановил прием документов от белорусов. Сейчас он работает только на выдачу паспортов.

Мы по-прежнему не получили официальный комментарий о том, чем вызвана такая большая задержка с получением виз.

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