В Японии столкнулись грузовые суда 25.08.2023, 23:32

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У западного побережья Японии столкнулись грузовые суда. Одно из них перевернулось, двое членов экипажа пропали без вести, сообщила 25 августа газета The Japan Times.

По данным береговой охраны, авария произошла в водах префектуры Вакаяма накануне поздно вечером. Около 23:40 по местному времени судно под флагом Либерии экстренно сообщило о столкновении с японским кораблем Izumi Maru в проливе Кии.

В результате инцидента японское судно, перевозившее примерно 1100 тонн металлолома, перевернулось. Трех из пяти членов экипажа удалось спасти, двоих других, в том числе капитана, разыскивают.

Среди 18 членов корабля, зарегистрированного в Либерии, никто не пострадал.

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