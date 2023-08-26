Буданов: Около 20% российских пленных сдаются добровольно 26.08.2023, 1:02

Глава ГУР назвал причину, почему оккупанты сдаются в плен.

Пятая часть российских захватчиков, попадающих в плен ВСУ, сдаются добровольно.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

По его словам, у Украины «обменный фонд» гораздо меньше, чем у России.

«Это правда. Потому что в первые дни вторжения Российская Федерация нахватала здесь страшное количество заложников, в том числе гражданских, пенсионеров силовых структур, просто людей, которые, они считали, что кто-то страшен для них, ну и так далее. Поэтому наши цифры, к сожалению, ниже. Надо это понимать. И, к сожалению, я думаю, догнать эти цифры мы не сможем», - сказал глава ГУР МО.

Точное число Буданов назвать отказался, заявив, что количество так называемого обменного фонда – государственная тайна.

Глава ГУР также сообщил, что из тех российских военных, которые попадают в плен, около 20% – сдаются добровольно.

«Это около 20% точно. Просто там: мне страшно, я ничего не хочу», – сказал он.

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