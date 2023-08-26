Путин себя выдал Игорь Эйдман

26.08.2023, 2:11

Игорь Эйдман

Он врет по той же схеме снова.

Понятно, что Немцов был полной противоположностью злодея Пригожина. Однако у них есть одно общее – их убил Путин. В России только диктатор имеет лицензию на убийство представителей правящей верхушки или звезд оппозиционной сцены. Никто другой на это не решился бы.

Интересно, что, пытаясь отмазаться от этих убийств, Путин очевидно повторялся и прибегал к одним и тем же штампованным приемам.

После убийства Немцова:

«По поводу преступления в отношении Бориса Ефимовича Немцова. Я был с ним знаком лично, у нас не всегда были с ним дурные отношения. Я-то с ним вообще никогда отношения не портил, он избрал такой путь политической борьбы, атак личных и так далее. Но я к этому привык... Не он один. Но это совсем не факт, что человека надо убивать...

Преступники должны быть найдены и изобличены, наказаны. Может быть, это не сразу делается, но у нас есть и другие примеры преступлений подобного рода. И в конечном итоге, несмотря на то, что расследование длится достаточно долго, оно приходит к своему логическому завершению».

После убийства Пригожина:

«Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных – и для себя, и, когда я просил его об этом, для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен...

Но что точно совершенно – мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета – они начали уже предварительное расследование этого происшествия. Оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Здесь нет никаких сомнений».

Таким образом, в обоих случаях использовалась одна и та же схема ухода от ответственности:

1. Подчеркивалось давнее знакомство и неплохие отношения с убитым (мол, разве я мог убить старого приятеля?).

2. Говорилось об отсутствии личной мотивации для убийства (с Немцовым отношения якобы не портил, с Пригожиным даже сотрудничал непосредственно перед убийством).

3. Утверждалось, что расследование будет доведено до конца, а виновные будут наказаны (мол, это не я – найдем истинных заказчиков).

Как показало дело Немцова, все эти оправдания – грубая ложь. Однако Путин врет по той же схеме снова.

Отмазки Путина по делам Немцова и Пригожина практически совпадают. Заученные, повторяющиеся приемы ухода от ответственности выдают убийцу с головой.

Игорь Эйдман, Facebook

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