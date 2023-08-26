Путин висит на волоске Владимир Горбач

26.08.2023, 8:25

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Не уберег Владимир Владимирович Евгения Викторовича, не уберег.

Посмотрел видео-комментарий Путина об убийстве Пригожина…

Думаю, вы согласитесь со мной что ему было очень неудобно и неловко этот факт комментировать. Глаза в стол, тональность, интонация...

Но одну правдивую вещь все же сказал, по сути признался что знал Пригожина еще с 90-х. Из «бурных 90-х». И что знал того как «человека сложной судьбы» (эвфемизм уголовника), наделавшего в то время «ошибок» (совершавшего преступления).

Ну что тут скажешь, не уберег Владимир Владимирович Евгения Викторовича, не уберег...

И известно, кстати, почему.

Если бы все было так как рассказывает Путин и убеждает российская пропаганда, то после путча 24 июня Путин должен был бы беречь Пригожина как зеницу ока. Ведь стань с ним что-нибудь, подозрение падет прежде всего на Путина. Но нет.

Очевидно, все это означает что режим Путина, как персоналистский политический режим висел (висит?) на волоске. И уже нет таких преступлений, пойти на которые он не сможет ради самосохранения и самовыражения. Вопрос лишь в том хватит ли ему для этого силы (и средств).

А так, если смотреть сбоку за «борьбой бульдогов под ковром», то выглядит что и бульдоги и сам ковер уже провалились в воронку (воронку) внутренней эскалации, борьбы за власть не на жизнь, а на смерть.

И что внешняя война против Украины и целого Запада с ее безумно неадекватной риторикой оправдания является лишь инструментом этой внутренней борьбы состаренных бульдогов КГБ. Не на выборах же им конкурировать…

Владимир Горбач, «Фейсбук»

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