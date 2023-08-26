Яковенко: Генералы Пригожина могут пойти на Москву 26.08.2023, 8:37

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Игорь Яковенко

Российские силовики разделились на враждебные кланы.

Ликвидацией главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области президент страны-оккупанта России Владимир Путин фактически начал еще одну войну – внутри страны. Силовики из клана Пригожина могут организовать новый «поход на Москву», режим Путина может обрушиться.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью obozrevatel.com озвучил российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко. По его словам, в настоящее время Путин пытается восстановить контроль над страной, который потерял с началом полномасштабной войны против Украины.

«Но проблема в том, что Путин пытается одновременно вести войну на два фронта. С одной стороны, вести войну против Украины, которую поддерживает весь цивилизованный мир, а с другой стороны, вести уже открытую, репрессивную войну против оппонентов внутри страны», – заметил оппозиционер.

В этом контексте он рассказал, что Пригожин не был «сам по себе». Он входил в состав «мафиозного клана», членами которого являлись «потерянные» генералы в отставке – те, кто выпал из поля зрения СМИ.

«Это неизвестно где находящиеся отставные генералы, в том числе замминистра обороны Евкуров, замначальника генштаба Алексеев, который неизвестно где находится. Таких генералов-потеряшек где-то полтора десятка», – уточнил Яковенко.

«Насколько Путину удастся успешно вести эту войну на два фронта, покажет дальнейшее развитие событий. Но мне представляется, что это реально может привести к внезапному обрушению режима. Потому что, в отличие от либералов, которые либо уезжают из страны, либо пытаются протестовать мирными способами, эти ребята, которые хотят более кровавых методов ведения войны, вооружены», – подчеркнул он.

Журналист также не исключил, что «они в состоянии повторить попытку Пригожина – устроить какой-то вооруженный мятеж».

«Я думаю, что в значительной степени здесь все будет зависеть от того, насколько ситуация на фронте сможет повлиять на настроения в вооруженных силах России, в силовиках», – подытожил он.

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