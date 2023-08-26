Танк обстрелял кадетское училище под Гродно 26.08.2023, 8:42

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Снаряд попал в здание.

В первой половине августа в 30 км от Гродно в агрогородке Поречье произошел инцидент — танк выстрелил в сторону населенного пункта и попал в здание Гродненского областного кадетского училища.

По счастливой случайности никто не пострадал, сообщают белорусские СМИ.

Боевая машина участвовала в учениях рядом с Гожским полигоном.

По неизвестной причине экипаж танка, как сообщается, задрал ствол и выстрелил. Снаряд попал в площадь кадетского училища, отрикошетил и разрушил стену соседнего здания. Никто в итоге не пострадал.

Военные, как утверждается, оперативно отремонтировали здание, устранили повреждения. Официально об инциденте ничего не сообщалось.

Командно-штабные учения с 6-й отдельной гвардейской механизированной бригадой, включавшее этап с боевой стрельбой, начались на Гожском полигоне 7 августа и продолжались несколько дней.

Сообщалось, что в ходе них будут отработаны вопросы управления подразделениями в ходе ведения боевых действий, а также будет учтен опыт войны в Украине, а именно — широкое применение беспилотных летательных аппаратов и тесное взаимодействие танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск.

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