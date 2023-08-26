«На девушек не трачу ни копейки — зачем, если есть харизма?» 26.08.2023, 8:49

Люди в Минске рассказали, сколько денег вкладывают в себя.

Если поинтересоваться у белорусов, сколько они вкладывают в самих себя, то у некоторых получится совсем небольшая сумма, а другие даже «боятся считать» — потому что денег уходит много. Журналистка агентства «Минск-Новости» спросила у горожан и гостей столицы, сколько они на себя тратят — не только на уход за внешностью, но и на досуг и саморазвитие. Ответы могут вас удивить.

Екатерина профессионально занимается танцами. В основном минчанка инвестирует в любимое хобби.

— Ежемесячно только косметики я покупаю примерно на 100 рублей, — рассказывает она. — В основном трачу на средства для ухода за волосами, в меньшей степени — для лица и тела. Также есть расходы на развлечения, книги, танцы. Аренда зала для последних в неделю стоит 45 рублей, то есть за месяц выходит приблизительно 180 рублей. Если беру индивидуальные уроки, то это еще плюс 160 рублей.

Подруга Кати Анастасия живет в России и работает бариста, в свободное время рисует.

— Я не так уж и много зарабатываю, чтобы тратить, — честно признается девушка. — В месяц может выйти 10−17 тысяч российских рублей (около 300−500 белорусских рублей. — Прим. «Минск-Новости»). Деньги идут на уход за собой, саморазвитие. Больше всего инвестирую в материалы для рисования.

Примерно такую же сумму тратит на себя ежемесячно программист Владислав.

— Уходит 500 рублей, не больше, — делится парень. — Из хобби — баскетбол, любительский спорт не требует каких-то вложений. А вот на индивидуальные занятия с тренером в «качалке» приходится потратиться. В основном на них, а также на парикмахерскую я и трачу деньги.

А вот строителям Денису и Максиму на себя порой недостаточно и 2000 рублей.

— Иногда и двух тысяч не хватает, — рассказывает Максим. — Покупаю себе дорогие вещи, слежу за собой.

— Я тоже люблю брендовые вещи — конечно, не Louis Vuitton, — Денис кивает в сторону друга. — Но, например, оригинальные вещи брендов попроще покупаю. Мои расходы в основном касаются работы и всяких мелких нужд.

— А увлечения?

— Мои увлечения — это дом, работа и девушки. На последних я, кстати, не трачу ни копейки. Зачем, если есть харизма?!

Ксения любит ходить на тусовки, хотя они тоже стоят недешево.

— Ежемесячно я трачу где-то 300−400 рублей — это с учетом экономии, потому что сейчас работаю на сокращенном графике, — делится девушка. — Сюда входят развлечения — тусовки в хороших клубах, вечеринки с друзьями. Уход за собой предполагает посещение парикмахерской — стайлинг, окрашивание — и разные мелкие радости. На ресницы и брови я, кстати, не трачу деньги: делаю их себе самостоятельно.

Около 200 рублей уходит на себя у Александры и Юлии. Девушки сообщили, что это траты на декоративную косметику, маникюр в салоне.

Кстати, мужчинам на уход за собой требуется больше.

— В месяц рублей 300, — уверенно отвечает Никита. Парень работает поваром, а свободное время проводит с друзьями. Его траты — это пена для бритья, шампуни и перекусы в городе.

— На себя ежемесячно трачу в районе 500 рублей, — рассказывает его друг Денис, студент второго курса БГУИР. — Это и перекусы, и уход за собой. За одну окраску волос отдаю 100−200 рублей. Еще я покупаю одежду и аксессуары в интернет-магазине: так дешевле.

Тамара работает дизайнером и, как оказалось, на стильную одежду и безупречный макияж тратит… меньше 100 рублей:

— Рублей 50 уходит на декоративную косметику. Также я изучаю иностранные языки — на это трачу примерно 100 рублей каждый месяц.

О вложениях в себя рассказала и Екатерина, издатель и журналист.

— К сожалению, трачу на себя меньше, чем хотелось бы, — отвечает девушка. — Около 600 рублей отдаю не только на уход за собой, но и на досуг. Летом сумма достигает и 700 рублей. Ведь даже выезд на пикник предполагает расходы на бензин и продукты. К слову, каждые выходные стараюсь проводить за городом, а еще люблю путешествовать по Беларуси. Также у меня несколько хобби. Каждое требует внимания и денег. Я увлекаюсь посткроссингом, сплавами на байдарках. Еще коллекционирую красивые детские книги, что тоже недешево. Уход за собой — неотъемлемая часть расходов, причем цены растут. Ежемесячно деньги уходят на покупку косметики, посещение парикмахерской. Раз в три месяца хожу к косметологу на чистку лица.

Пообщаться довелось и с гостями из России. Выяснилось, что приоритеты у наших соседей отличаются: женщины инвестируют в себя больше, чем мужчины, в то время как среди минчан ситуация противоположная.

— На уход за собой отдаю примерно 1000 российских рублей (26,5 белорусского рубля. — Прим. ред.), — прикидывает дальнобойщик Алексей. — Это шампуни, гели для душа, еще какие-нибудь мелочи. В основном мои траты — сигареты и еда.

Жительница Краснодара Наталья работает психологом. И, несмотря на высокую зарплату, тратит на уход за собой только 2−3 тысячи российских рублей (меньше 100 на белорусские).

— Сюда можно включить шампуни, средства по уходу за собой, а также посещение бровиста, — рассказывает психолог. — Обучение и повышение квалификации оплачивается компанией, где я работаю, что сокращает расходы на саморазвитие.

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