Бойцы 47-й бригады ВСУ сбили возле Работино российский самолет Су-25 26.08.2023, 8:54

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Видеофакт.

Воины Сил обороны Украины приземлили еще один самолет-штурмовик Су-25 оккупационной армии страны-агрессора России. «Птичка» врага была уничтожена в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.

Этот поселок расположен в Пологовском районе на Запорожье и это одно из самых горячих направлений контрнаступления. Видео приземления вражеского самолета опубликовали в Telegram-канале WarArchive.

Военную технику российских оккупантов сбили военные 47-й отдельной механизированной бригады «Магура».

Точная дата и место поражения самолета неизвестны.

По данным Osint-сервиса Oryx, российские войска с начала полномасштабного вторжения в Украину безвозвратно потеряли 28 штурмовиков Су-25.

Стоит отметить, что в последний раз в ВСУ отчитывались об уничтожении Су-25 28 июня 2023 года. Приземлить очередную вражескую «птичку» удалось бойцам зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 10-й ОГШБр «Эдельвейс» с помощью ПЗРК «Игла».