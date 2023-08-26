«Следующим после Пригожина может стать Лукашенко» 13 26.08.2023, 9:15

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Эксперты рассказали о серьезных проблемах у диктатора.

Ликвидация главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина вызывает закономерный вопрос: кого Кремль может убрать следующим?

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «24 каналу» оценил перспективы Лукашенко в этой ситуации:

— Относительно Лукашенко. Это совсем другая фигура – такой шут. Совершенно откровенный сейчас. У него нет никакой субъектности, не руководит никакими процессами в Беларуси, которая находится под тотальным контролем российских спецслужб. Это очевидно.

Сейчас также очевидно, что Лукашенко не имел никакого отношения к разрешению ситуации с Пригожиным. Это была фикция, постановка. Сейчас понятно, что у Лукашенко нет никаких гарантий, не влияет ни на какие процессы.

Соответственно, Лукашенко находится в зоне риска. Потому что Путин в состоянии аффекта будет уничтожать всех, кто так или иначе ему не нравится по причине личной неприязни. А также потому, что он их подозревает в чем-то. К Лукашенко он крайне негативно и пренебрежительно относится.

Так что риски у Лукашенко существенно выросли и поэтому я бы не обращал вообще внимание на его заявления, просто нет смысла.

Есть два персонажа, которые для меня выглядят абсолютно шутами. Это Медведев, который не влияет ни на какие процессы в самой России. Все его заявления анекдотичны, на них можно точно не реагировать, не рефлексировать.

И таким же является Лукашенко, который пытается что-то говорить, комментировать, заявляться на какие-то позиции. Однако он ни на что не влияет. Это человек, также подписавший себе «ордер на смерть», как и Пригожин.

«Лукашенко будет опасаться, что сосед может с ним разобраться»

Политический аналитик проекта «Позірк» Александр Класковский уверен, что новость о смерти Пригожина для Александра Лукашенко стала неожиданностью.

— Сейчас доминирует версия, что здесь не обошлось без отмашки Путина, а значит, произошедшее не случайность, а месть, — делает вывод он. — Думаю, сообщение об этом если не испугало, то напрягло самого Лукашенко. Ведь если исходить из этой версии, то получается, что и он, если вдруг проявит какую-то строптивость, может стать жертвой. К тому же если предположить, что это все — операция Кремля, то вряд ли об этом информировали белорусского союзника. Такие вещи проводятся тайно, о них знает минимальное число лиц. И вопреки внешней демонстрации единства, я думаю, Путин не слишком доверяет Лукашенко: тот может сказать лишнего, увлекшись во время публичной речи. И, думаю, у Кремля есть подозрения, что официальный Минск все еще ведет негласные отношения с Киевом. Поэтому вряд ли Лукашенко получал информацию.

При этом Класковский уверен: не догадываться о том, что Пригожина могут планировать «убрать», Лукашенко не мог. Все-таки за столько лет последний хорошо изучил характер Путина.

— Лукашенко, я думаю, понимает, что этот человек жесткий, беспощадный и мстительный. И сейчас он проецирует всю ситуацию на себя, — считает собеседник. — Ведь были периоды, когда у них с Путиным случались серьезные схватки, когда он говорил, что Москва ведет имперскую политику и хочет отобрать нашу независимость. Эти мысли никуда у Лукашенко не делись. Просто сейчас они не проговариваются вслух. Но и Путин хорошо понимает, что у него хитрый союзник, который думает прежде всего о своих интересах и может быть неискренним. Это вносит дополнительное недоверие в отношения между ними. Хотя на людях оба, конечно, будут демонстрировать резиновые улыбки и твердить, что они по-прежнему друзья и занимаются братской интеграцией.

Эксперт предполагает, что до серьезных опасений со стороны Лукашенко дело, скорее всего, не дойдет. Политик вряд ли будет бояться летать в Москву, так как перемещается на своем самолете, да и предпринимает ряд мер безопасности.

— Конечно, на 100% это не застрахует, и, думаю, во время встреч с Путиным будет как минимум дополнительное напряжение. Хотя последнему явно не с руки подсыпать полоний прямо в чай, условно говоря, — уверен Класковский. — Но опыт показывает, что у российских спецслужб большой ассортимент методов и вариантов, чтобы разобраться с неугодными российскому руководству персонажами. И я думаю, Лукашенко будет допускать всякое, особенно если между двумя руководителями начнут усиливаться трения. А это вполне вероятно, потому что война идет не блестящим для России образом. Если Украина добьется новых успехов на фронте, усилятся санкции и у Кремля станет меньше ресурсов для поддержки белорусского союзника, то противоречия между Лукашенко и Путиным могут обостриться. И, соответственно, диктатор будет в большей степени опасаться, что сосед может с ним разобраться неджентльменским образом.

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