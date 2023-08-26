Украинский десант уничтожил лучшую систему ПВО РФ в Крыму 3 26.08.2023, 9:33

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Стали известны новые подробности дерзкой операции.

Интенсивность дистанционных украинских атак на Крым все возрастает. Военные объекты на территории полуострова атакуют воздушные и морские дроны, крылатые и другие ракеты, а недавно на одном из крымских побережий, судя по всему, высадился десант ВСУ.

СМИ рассказали о последних подробностях дерзкой операции.

Каждый день — новые атаки

Хотя украинские силы атаковали российскую военную инфраструктуру и раньше (год назад под Феодосией был, например, атакован военный аэродром, в результате чего погибло самолетов на сотню с лишним миллионов долларов), сейчас удары наносятся с методичностью метронома — каждый день.

22 августа глава военной разведки Украины Кирилл Буданов анонсировал некие «неприятности» для оккупантов в Крыму. В тот же день стало известно о взрывах в районе оккупированного Севастополя — в городе слышали и выстрелы. Правда, по заявлениям российской стороны, стрельба не была вызвана атакой дронов, а взрывы якобы были связаны с тренировкой военных РФ. Однако одновременно с этим местных жителей предупредили об угрозах беспилотников (это может свидетельствовать, что учения ни при чем). Также было приостановлено движение на Крымском мосту.

23 августа взрывы прогремели на мысе Тарханкут в западной части полуострова. Местные ресурсы сообщали о семи взрывах в этом районе.

Почти сразу же украинские источники сообщили, что «прилеты» были по военным объектам и удалось поразить наземный противокорабельный комплекс «Бастион» — такие используются для ударов по обороняющейся стране крылатыми ракетами «Оникс». Однако впоследствии Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины рассказало, что под удар попал еще более ценный объект: самый современный зенитный комплекс России — система большого и среднего радиуса действия С-400 «Триумф».

Пророссийский канал «Рыбарь» позже подтвердил факт уничтожения ЗРК, но уточнил (не приведя доказательств), что поражен был не С-400, а С-300. При этом факт уничтожения был мгновенно подтвержден — атаку снимал летавший поблизости украинский дрон, камеры которого и засняли взрыв.

День 24 августа отметился сразу двумя событиями на территории оккупированного Крыма. Утром украинские разведчики высадились на полуострове в рамках спецоперации — причем на том самом мысе Тарханкут, где был прилет по российскому ЗРК.

Источники издания «Крым.Реалии» сообщили, что в результате высадки произошел бой с участием авиации (видимо, российской). ГУР Минобороны Украины проинформировало, что удалось уничтожить не менее 30 российских военных и потопить четыре быстроходных катера (подтверждений этого не приводилось).

А в ночь с 24 на 25 августа Министерство обороны России сообщило о налете на оккупированный Крым целой армады из 42 дронов. По данным российской стороны, девять аппаратов удалось сбить, а 33 — подавить с помощью систем радиоэлектронной борьбы.

Что происходит и почему это важно?

Наиболее успешный из ударов ВСУ по крымским объектам, нанесенных в последние дни, — вне сомнения, прилет по зенитно-ракетной системе С-400 на мысе Тарханкут. Согласно карте российских военных объектов на полуострове, составленной журналистами «Крым.Реалии», россияне развернули здесь позиции систем ПВО (те же С-400 и «Панцири»), а также комплексов береговой обороны «Бастион» с ракетами «Оникс». Именно этим могут объясняться первоначальные заявления украинской стороны, что поражен был именно «Бастион».

Помимо ракетных комплексов, на Тарханкуте расположены позиции радиолокационных станций и база радиотехнического полка Воздушно-космических сил РФ — их называло в качестве целей десанта 24 августа ГУР МО Украины. Теоретически пробить противовоздушную оборону в этом районе было невероятно сложно: дальнобойные С-400 и «Панцири» ближнего радиуса действия являются довольно совершенными системами, а вместе образуют эшелонированную оборону, прикрывая друг друга.

Однако украинская ракета все же нашла дорогу через ПВО россиян и точно поразила комплекс. О том, как это могло случиться, рассказал в своем Facebook журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на источники издания «Цензор.Нет». По его словам, российский комплекс удалось поразить крылатой ракетой «Нептун» украинского производства — такая же, скорее всего, отправила на дно весной 2022 года ракетный крейсер «Москва». При этом по С-400 пускали новую версию ракеты, спешно доработанную уже после начала полномасштабного вторжения.

Бутусов добавил, что ракетчики так запрограммировали полет «Нептуна», что маршрут обеспечил обход российских систем оповещения. Ракета на сверхмалой высоте прошла незамеченной и уничтожила цель. Эксперт особо отметил, что взрыв С-400 удалось заснять дрону ГУР МО. Это значит, что беспилотнику удалось подлететь достаточно близко, чтобы зафиксировать уничтожение системы ПВО — то есть техники, которая предназначена как раз для уничтожения воздушных целей.

Пророссийский канал «Рыбарь» выдвинул свою версию того, как удалось преодолеть ПВО России: согласно ей, украинцы сначала запустили из Кривого Рога несколько беспилотников (возможно, китайские Mugin-5 — такими в апреле подожгли нефтебазу в Севастополе), а затем выпустили крылатые ракеты «Нептун» или Harpoon. Не исключено даже, добавляет «Рыбарь», что пусковую С-400 уничтожили британской противотанковой ракетой Brimstone (недавно стало известно, что Великобритания без анонса поставила Украине пусковые установки для них).

Так или иначе, украинская сторона, похоже, научилась обходить системы противовоздушной обороны России и целенаправленно поражать важные объекты (включая сами системы ПВО, как в данном случае). Более того, уничтожение снимал дрон, и его никто не сбил (хотя в районе находятся «Панцири», которые должны уничтожать подобные аппараты без проблем). Прошлым летом атаки на Тарханкут уже бывали, но тогда противовоздушная оборона отработала успешно. Сейчас, видимо, все иначе.

Украинский военный аналитик Александр Коваленко видит в этом признаки нехватки у россиян средств ПВО.

«Для борьбы с малогабаритными объектами и, как следствие, для прикрытия С-300/С-400 применяются комплексы малого и среднего радиуса действия. Самые современные на вооружении российской армии из них — это ЗРК Тор-М2 и ЗРПК «Панцирь-С1». Но тут следует вспомнить, что, по состоянию на сегодняшний день, треть произведенных в РФ за 30 лет ЗРК Тор-М2 и ЗРПК «Панцирь-С1» была уничтожена за полтора года войны в Украине, а треть прикрывает воздушное пространство временно оккупированных территорий», — пишет он.

В случае если ПВО не сможет надежно прикрывать объекты россиян (и саму себя), на Тарханкуте могут быть поражены не только С-400, но и ранее упомянутые комплексы «Бастион» — а именно они во многом «ответственны» за обстрелы транспортной инфраструктуры Одессы (использующейся в том числе для экспорта зерна) очень сложными и дорогими ракетами «Оникс».

Помимо высокоточных ударов, ВСУ, похоже, освоили и массовое применение дронов-камикадзе. Издание «Агентство» пишет об ударе беспилотниками 24 августа, что Украина начала проводить воздушные налеты, по интенсивности сравнимые с российскими (к примеру, один из самых массовых ударов «Шахедами» в мае 2023 года включал 54 беспилотника). Несмотря на то, что большую часть дронов россияне сбивают, некоторым удается долететь до цели. А в условиях, когда ПВО не всегда может защитить даже саму себя, ситуация может стать для россиян опасной. Если раньше нередко возникал вопрос «когда у России закончатся ракеты?», то сейчас уже российские военные в Крыму могут интересоваться, когда ВСУ останутся без дронов.

Наконец, вопрос десантов, высаживаемых в Крыму, также очень интересен. Судя по всему, «москитный флот» Украины (так называют флотилии из малых судов, действующих недалеко от берега) чувствует себя в Черном море достаточно уверенно, чтобы не только обороняться, но и наносить удары. Насколько успешно российский ВМФ и авиация могут бороться с украинскими морскими силами — это вопрос. На днях появилось несколько видео атаки самолета Су-30СМ ВКС России на катера Украины где-то в Черном море. Минобороны России рассказало, что один из объектов уничтожен, но видеоподтверждений этому нет.

На кадрах этого и других видеороликов видно, что самолет атакует катера с помощью скорострельной пушки — для этого истребителю нужно снизиться на высоту менее километра. Летчик сильно рискует, заводя машину в зону действия переносных зенитных комплексов. У украинцев они имеются: прямо в кадре ролика ясно видно, что по Су-30СМ запускают ракету. По идее, современный истребитель поколения 4++ мог уничтожить судно, просто выпустив по нему высокоточную ракету, — но таких, видимо, спустя полтора года войны даже для лучших российских машин не хватает. Противостоять небольшим суденышкам, используя самолеты таким образом, довольно опасно и расточительно.

Параллельно с этими эпизодами продолжаются и удары морскими беспилотниками, которые есть у Украины. Глава ГУР МО страны Кирилл Буданов рассказывал, что россиянам удается уничтожать примерно 70 процентов таких аппаратов, то есть ориентировочно каждый третий достигает цели. Противостояние на море продолжается — России не удалось установить морскую блокаду Украины, и сейчас, вероятно, ВМС Украины перехватывают инициативу. Чем это закончится — пока неясно, тем более что параллельно идут активные переговоры по возобновлению зерновой сделки. В любом случае Черное море останется важным театром военных действий в ближайшее время.

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