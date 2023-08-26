Роналду оформил 33 хет-трика после 30 лет 26.08.2023, 9:42

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Всего в карьере легендарного португальца их теперь 63.

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился тремя голами в матче третьего тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха» (5:0), сообщает tribuna.com.

Это 63-й хет-трик в карьере 38-летнего португальца. Это рекорд среди игроков, продолжающих играть. У ближайшего преследователя – Лионеля Месси – 57 хет-триков.

30 хет-триков Роналду оформил до 30 лет, после 30 лет – 33.

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