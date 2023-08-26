СМИ: О том, что Пригожин полетит именно этим рейсом, экипаж узнал в последний момент

СМИ: О том, что Пригожин полетит именно этим рейсом, экипаж узнал в последний момент1
- 26.08.2023, 10:01
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Состав пассажиров неожиданно изменили прямо перед вылетом.
О том, что погибший глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин полетит в Петербург именно этим рейсом, экипаж узнал едва ли не в последний момент.
Источник связанного с российскими силовиками телеграм-канала ВЧК-ОГПУ рассказал, что изначально в самолете вагнеровцев должно было лететь три пассажира, однако позже их количество увеличилось до семи.
Очевидно, речь идет о Евгении Пригожине, двух его охранниках и заместителе по безопасности Чекалове, которые изначально не должны были лететь в данном джете.
Еще в 23:11 за день до катастрофы число пассажиров RA-02795 в списках авиакомпании, высланных службой протокола главы «Вагнера», составляло 3 человека.
О том, что будет 7 пассажиров, экипаж узнал 23 августа в 14:25 (сообщение в телеграм-чате от менеджера авиакомпании), то есть за 3 часа до вылета.
Следующее сообщение в 16:23: «Едут. Час-час 20». Уже полагалась задержка вылета на 10 минут.
Последнее сообщение в чат авиакомпании поступило в 17:40 от проводника Кристины. Она написала, что самолет вышел на руление.