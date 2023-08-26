Для белорусов придумали налоговые «сюрпризы» 3 26.08.2023, 10:06

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Их хотят ввести в 2024 году.

Чиновники обсуждают налоговые изменения на 2024 год. Возможные правки предусмотрены как для населения, так и для юрлиц. Одно из предложений — ввести дополнительный стандартный налоговый вычет по подоходному налогу для молодых специалистов.

«Зеркало» рассказывает, какие еще изменения могут ввести по налогам.

Как сообщает Минский столичный союз предпринимателей и работодателей, в начале августа прошло заседание Консультативного совета по налоговой политике при Минфине, на нем обсудили изменения в Налоговой кодекс.

Среди прочего, чиновники хотят разрешить плательщикам налога на профдоход вносить больше средств в госбюджет, чтобы эти деньги шли в ФСЗН на будущую пенсию. «Предоставление права физическим лицам (рассматривается. — Прим. ред.) уплачивать налог на профессиональный доход по повышенной ставке с перечислением дополнительно уплаченной суммы налога в бюджет ФСЗН», — уточняют в Минский столичный союз предпринимателей и работодателей.

Сейчас также рассматривается вопрос, чтобы с 2024 года ввести дополнительный стандартный налоговый вычет по подоходному налогу для молодых специалистов, рабочих, служащих, трудоустроенных по направлениям учреждений образования. Об этом ранее рассказывала депутат парламента Марина Васько.

Как сообщает Минский столичный союз предпринимателей и работодателей, для учредителей сельскохозяйственных организаций могут ввести льготу по налогу на прибыль. Чиновники также рассматривают вариант, чтобы во внереализационные расходы включали деньги, которые были направлены на покупку и строительство имущества сельскохозяйственного назначения.

Одна из возможных налоговых правок касается применения инвестиционного вычета. Рассматривает вариант увеличить этот вычет и срок его применения (в том числе для крупных плательщиков, реализующих инвестиционные проекты). Чиновники думают о том, чтобы предоставить бизнесу возможность «не восстанавливать инвестиционный вычет путем включения его сумм в состав внереализационных доходов в отношении зданий, сооружений и передаточных устройств, используемых в предпринимательской деятельности, сданных в аренду», — сообщает союз.

Напомним, чиновники также хотят ввести новшества по налогу на недвижимость, но подробности не раскрывают.

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