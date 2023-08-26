«Пограничники спросили: в Европе лучше, чем у нас?» 2 26.08.2023, 10:27

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Белорусы рассказали, что сейчас происходит на границе с Литвой.

В ночь на 18 августа Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью. По данным Госпогранкомитета, с понедельника очередь на въезд в Литву заметно выросла: «змейки» легкового транспорта стали длиннее почти в три раза, грузового — в полтора.

«Зеркало» посмотрело, как обстоит ситуация на белорусско-литовской границе.

Выезд: «Люди рассказывали, что сутки только в зоне ожидания провели»

Выходные Валентина с семьей хочет провести в Вильнюсе: в планах шопинг в стране-соседке. Ехать решили через пункт пропуска «Котловка». У белорусской границы они были с утра в четверг. В зону ожидания, где регистрируешься перед заездом в пункт пропуска, попали через 24 часа, то есть в пятницу утром. К тому моменту, шутит женщина, она уже задумывалась над тем, не вернуться ли домой. А вот идеи поехать в другой пункт пропуска не возникало: «Когда уже столько простоял, ехать куда-то сложно».

— В зоне ожидания мы провели часов пять. Сама же проверка проходила быстро и спокойно и заняла минут тридцать, — описывает ситуацию собеседница. — Сейчас (примерно в 17.30. — Прим. ред.) стоим только перед шлагбаумом к литовцам. Получается, мы уже часов 35 в пути. До этого дольше всего приходилось проходить границу в июне — 15 часов.

По наблюдениям женщины, белорусские пограничники проверяли бы людей быстрее, но «нейтральная полоса была забита», и пропускать машины было некуда.

— В очереди все в основном молчали и пребывали в шоке, — рассказывает Валентина. — Были те, кто опаздывал на самолет. У них утром в субботу вылет из Варшавы, просили пропустить. Когда простоял полтора суток, откликаться на такую просьбу сложно, но пропускали их.

По словам Валентины, к вечеру пятницы за ними в очереди стояло человек 200. Среди них Кристина. К границе она подъехала в пятницу к часу дня. Попасть в Литву рассчитывает только в субботу, но на настроение девушки это не влияет.

— За прошлый час больше 23 машин впустили, до этого было по десять. Говорят, сегодня все идет быстрее, чем в четверг, — останавливается она на позитивных моментах. — Люди рассказывали, что сутки только в зоне ожидания провели, плюс граница — это еще пять-шесть часов. Мне кажется, наши люди уже привыкли к таким очередям. Все спокойно сидят: кто в машинах, кто на улице на покрывалах, кто на заправку ходит.

По словам собеседницы, возможно, причина такой массовости в пунктах пропуска заключается в переживаниях людей о том, что после 28 августа могут закрыть границу. На этот день, напомним, запланирована встреча министров Литвы, Латвии и Польши, где обсудят механизм полного закрытия границы с Беларусью.

— Но основная причина, как я думаю, это то, что впереди последние выходные лета. Люди собирают в школу детей и так далее, — рассуждает Кристина. — В прошлом году в это время ситуация была такая же напряженная.

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— Жена в четверг ехала из Беларуси в Литву. От «Каменного Лога» сразу отказались: посмотрели обстановку в чате, где обсуждают ситуацию на границе, состояние там было похоже на сплошной мрак. Поехала на «Котловку». Там, чтобы добраться до зоны ожидания, нужно было немало отстоять, — написал в редакцию Владимир. — В итоге посмотрела онлайн ситуацию по очередям и направилась в «Урбаны» (пункт пропуска на границе с Латвией. — Прим. ред.). Там на тот момент была наименьшая очередь, и добираться туда казалось быстрее, чем стоять в «Котловке». В «Урбанах» без проблем попала в зону ожидания, но электронная очередь к тому моменту составляла 120 машин.

По словам мужчины, на то, чтобы пересечь белорусско-латвийскую границу, у его жены ушло 16 часов.

А вот Николай выезжал через «Котловку» 23 августа. Ехал на маршрутке. Границу они прошли за восемь часов.

— Белорусских пограничников прошли сравнительно быстро, вопросов они не задавали. Спросили паспорт и ВНЖ, — говорит мужчина. — Литовцы же досматривали очень тщательно и, как мне показалось, специально не торопились с оформлением.

В чате пункта пропуска «Каменный Лог» 25 августа в 11.34 одна из пользовательниц написала, что к белорусской границе они подъехали в 21.30 четверга. В 23.00 заехали в зону ожидания.

— Были 272-е, сейчас 120-е. Сейчас (в пятницу в 11.43. — Прим. ред.) выезжают на границу те, кто вчера заехал в зону ожидания в 17.00−18.00, — отметила девушка.

Еще одна участница чата сообщила, что на прохождение границы у нее ушло 29 часов.

По данным Госпогранкомитета, на 18.00 25 августа на белорусско-литовской границе самая длинная очередь в пункте пропуска «Бенякони» — более 210 машин. В «Котловке» — более 170, в «Каменном Логе» — более 150.

— После закрытия властями Литвы двух пунктов пропуска на границе с Беларусью нагрузка на оставшиеся четыре литовских пункта пропуска возросла, — сообщили в Госпогранкомитете и заявили, что меньше всего транспорта пропускали сотрудники погранперехода «Мядининкай» (сопредельный пункт пропуска «Каменный Лог». — Прим. ред.).

Въезд: «Досматривали багаж, открывали все пакеты, чемоданы, карманы в машине»

Те, кто возвращается из Литвы в Беларусь, добираются до места назначения значительно быстрее. У Виктории это заняло примерно полтора часа. Домой они с семьей ехали днем 25 августа через пункт пропуска «Лаворишкес», с которым граничит наша «Котловка». В очереди за ними было машин 10−15.

— Вопросов на белорусской границе нам не задавали. Просто досматривали багаж, открывали все пакеты, чемоданы, карманы в машине, — делится наблюдениями девушка. — Не скажу, что проверяли очень тщательно. Хотя до этого машину осматривали внимательно: упаковки со стиральными капсулами открывали, коробки.

Михаил, который с семьей возвращался из Литвы в Беларусь вечером 20 августа, также обращает внимание на тщательную проверку машин на белорусской границе.

— Проверяли детали кузова, доставали ковры, говорили снимать чехлы с сидений. Все вещи, что купили в Литве, попросили выложить на специальный стол.

Просматривали и коробки из магазинов, отправляли их на рентген, — вспоминает мужчина. — В паспортах пристальное внимание обращали на украинские печати, хоть им уже несколько лет.

Из нестандартных вопросов, говорит мужчина, спросили, почему ездили за границу и лучше ли в Европе, чем у нас.

— Мы ответили что-то вроде: «Везде хорошо, а дома лучше», — рассказывает Михаил.

На то, чтобы пройти границу, у него ушло около шести часов.

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