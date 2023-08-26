ВСУ прорываются к Токмаку: в городе раздались взрывы
- 26.08.2023, 10:34
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«Громко» было и в оккупированном Мариуполе.
В районе временно оккупированного Токмака Запорожской области слышали серию взрывов сегодня утром, 26 августа. Кроме того, в оккупированном Мариуполе тоже работала вражеская ПВО.
О взрывах возле Токмака сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, уже второй день подряд «что-то плохое» происходит у оккупантов на Мелитопольском направлении.
«Началось после обеда: жители северной части Мелитополя и окружающих Терпеня, Константиновки, Мирного и Вознесенки сообщили о мощных взрывах со стороны Токмака», – говорится в сообщении Федорова.
Вблизи Мариуполя сработало ПВО
Вблизи оккупированного Мариуполя были слышны сильные взрывы. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
По его словам, у поселка Сартана в направлении Волновахи сработала вражеская противовоздушная оборона.
Токмак Запорожской области с марта прошлого года находится под российской оккупацией.
Отметим, что украинские военные имеют успехи на Запорожском направлении. Подразделения сил обороны уже зашли в Работино. ВСУ приближаются ко второй линии обороны врага на этом направлении.