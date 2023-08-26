Лаврова подняли на смех из-за подслушивания разговоров лидеров Китая, Бразилии, Индии и ЮАР 26.08.2023, 10:38

4,790

Глава МИД России угодил в нелепую ситуацию на саммите БРИКС.

Президент РФ Владимир Путин, в отношении которого МУС выдал ордер на арест по делу о незаконной депортации украинских детей, отказался ехать на саммит БРИКС в ЮАР.

Вместо него российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров, который угодил в нелепую ситуацию.

В Сети распространяется видео, на котором лидеры Китая, Бразилии, Индии и ЮАР собрались вместе и что-то активно обсуждают в кулуарах, забыв о Лаврове, который стоит за их спинами и будто пытается подслушать разговор.

«Равноправный» член БРИКС Россия в лице Лаврова подслушивает из-за спины разговор лидеров Китая, Бразилии, Индии и ЮАР», - иронизирует Telegram-канал «Украина 365».

Саммит БРИКС прошел в южноафриканском Йоханнесбурге в период с 22 по 24 августа.

По итогам саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил о принятом решении пригласить в БРИКС Аргентину, Саудовскую Аравию, Иран, Египет, ОАЭ и Эфиопию.

Перечисленные страны должны стать членами упомянутого неформального объединения со следующего года. Всего претендовали на вступление в организацию 23 страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».