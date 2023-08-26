Ученых выяснили, можно ли кипятить воду дважды 26.08.2023, 11:04

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Научный ответ на вопрос, который волнует многих.

Все, наверно, слышали, что нельзя дважды кипятить воду, поскольку это опасно для здоровья, ведь повторное кипячение воды увеличивает количество токсинов, которые могут вызвать разные болезни, пишет ТСН.

Однако это не означает, что значительное количество вредных веществ фактически находится в кипяченой воде.

Во время кипячения воды она, как известно, испаряется. В это время концентрация примесей, которые есть в воде, увеличивается.

В состав воды из-под крана входят разнообразные вещества, в том числе и не очень полезные, такие как мышьяк, нитраты, фториды. Концентрация вредных веществ обычно увеличивается по мере того, как снова и снова кипятить воду.

Однако ученые подсчитали, что их настолько мало, что они не представляют опасности для здоровья. По мнению ученых, отравление мышьяком возникнет, если в организме человека его концентрация составит 0,6 мг мышьяка на 1 кг массы тела в день. То есть ученые подсчитали, что если масса человека – 75 кг, то чтобы отравиться ним, нужно вскипятить около 10 тысяч литров воды и довести ее до объема чашки кофе и выпить.

Что реально происходит во время кипячения воды, так это то, что удаляются молекулы кислорода, что влияет на ее вкус. Но разницу между вкусом кипяченой и некипяченой воды заметят только гурманы.

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