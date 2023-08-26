Армия Украины мощно продвинулась под Работино: в России началась паника 26.08.2023, 11:15

Оккупанты в Запорожской области остались без ротаций и подкреплений.

Силы обороны Украины в пятницу, 25 августа, проводили контрнаступательные операции в районе Работино Запорожской области и достигли продвижения. Военные пропагандисты агрессора России бьют тревогу, поскольку оккупанты там воюют без подкрепления и ротации. Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

В сводке ISW говорится о том, что ВСУ продвинулись вперед в районе Работино. Войскам удалось достичь успехов на направлениях Новоданиловка-Новопокровка и Малая Токмачка-Очереватое. Успехи подтверждаются украинским Генштабом.

Один из российских топ-пропагандистов выразил «обеспокоенность» способностью оккупантов удержать «оборонительные» позиции в районе Работино. Многие захватчики находятся там с начала контрнаступления ВСУ и испытывают дефицит подкреплений.

В Институте изучения войны подчеркнули, что такое утверждение совпадает с их оценкой, согласно которой оккупанты на юге Запорожской области держат «оборону» без ротации и серьезного подкрепления.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные подняли флаг Украины над селом Работино. 23 августа, в День Государственного флага, бойцы ВСУ сообщили об освобождении населенного пункта от российских оккупантов.

ВСУ прорвали первую линию обороны войск РФ в рамках своего контрнаступления, сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли. Как полагает генерал, наступление идет медленно, однако оценки операции давать пока рано.

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