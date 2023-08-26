«Был вне себя от злости»: появились детали последней встречи Пригожина с Путиным 2 26.08.2023, 11:39

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В Санкт-Петербург главари «Вагнера» летели самолетом, который позже потерпит крушение.

Источник близкого к российским силовикам телеграм-канала ВЧК-ОГПУ рассказал о последней известной встрече Евгения Пригожина с Путиным.

Через несколько дней после мятежа частный джет МНТ «Аэро» забрал главу ЧВК «Вагнер» в Беларуси и доставил в Санкт-Петербург.

Еще через пару дней (всего через 5 дней, 29 июня) борт доставил пассажира в Москву. Евгений Пригожин летел в гордом одиночестве и пребывал в отличном расположении духа: слушал музыку, шутил с экипажем.

Командиры ЧВК «Вагнер» добирались на аудиенцию с Путиным обычными рейсами и на машинах.

В этот же день все вместе вылетели тем же бортом Пригожина, что потерпел крушение, в Санкт-Петербург.

Как отмечали члены экипажа, глава наемников после встречи с Путиным был вне себя от злости и яростно, отчитывал всех своих сопровождающих. Весь час полета он не замолкал и орал, ругая пассажиров на повышенных тонах.

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