Подоляк: Линии обороны РФ на Южном фронте начали сыпаться 1 26.08.2023, 11:49

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ВСУ уверенно приближаются к Токмаку.

Большое контрнаступление ВСУ скоро принесет результаты. Линии российской обороны на Южном фронте начнут сыпаться, и в Кремле это понимают. Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

Он обратил внимание на то, что продвижение Сил обороны идет, несмотря на регулярные заявления Кремля о «захлебнувшемся» контрнаступлении.

ВСУ уверенно приближаются к Токмаку, освобождение которого поставит оккупационную группировку РФ в плачевную ситуацию: весь так называемый «сухопутный коридор в Крым» окажется под огневым контролем украинской армии, в связи с чем снабжение войск РФ на Южном фронте будет почти прекращено.

Удерживать Юг Украины у россиян больше не будет возможности.

«Ставки уже понятны: на кону все российские линии обеспечения, включая железнодорожные пути. Это означает только одно: российская армия на грани окончательной потери стратегических позиций», - написал Подоляк.

Он предупредил, что Москва, пытаясь предотвратить катастрофический для себя сценарий, начнет с удвоенной силой, в том числе, через своих агентов, требовать перемирия и прекращения поставок Украине западного вооружения.

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