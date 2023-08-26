В Генеральском доме на главном проспекте Минска продается двухэтажная квартира

В Генеральском доме на главном проспекте Минска продается двухэтажная квартира3
- 26.08.2023, 11:58
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Площадь — как у частного дома.
В известном Генеральском доме напротив парка Челюскинцев продается уникальная квартира — двухэтажная пятикомнатная сталинка. Там есть камин, два санузла и строгий ремонт, пишет realt.by.
Длинная сталинка из двух домов на проспекте Независимости — в народе Генеральский дом — была спроектирована еще до войны и строилась три года. Во время боевых действий здания пострадали и при восстановлении решено было возвести корпус с пышным ампирным фасадом между домами № 91 и № 93.
В доме № 91 продается двухэтажная квартира, что располагается на 4 и 5 этажах. Она занимает 145 м².
В квартире сделан хороший ремонт. Она укомплектована необходимой мебелью и бытовой техникой.
На первом этаже находится кухня-гостиная с камином, жилая комната и санузел. Из отдельной комнаты есть выход на балкон.
Высота потолков — выше трех метров. На полу лежит паркет и плитка.
На втором этаже есть три отдельные жилые комнаты и санузел. К одной спальне прилегает гардеробная. На этом этаже установлены мансардные окна.
Напротив дома располагается парк Челюскинцев и Ботанический сад. Рядом с домом находится станция метро.
Квадратный метр обойдется в 2 207 долларов. Стоимость квартиры — 320 тысяч долларов.