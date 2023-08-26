Парадокс Пригожина: он мертв, но он вернется Владислав Гирман, «Деловая столица»

26.08.2023, 12:08

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Смута в России засверкает новыми красками, породив Лжеевгениев и Лжедмитриев.

Обстоятельства смерти Евгения Пригожина породили множество версий, начиная от ликвидации по приказу Путина/ Шойгу/ Зеленского/ западных спецслужб, до разгильдяйства при подготовке к вылету или в ходе полета: из-за санкций рухнувший джет не обслуживали в полном объеме с 2019 года, о чем сообщили в Embraer. Несмотря на формальное опознание трупов Пригожина и Уткина, версия об имитации гибели одного из них, или даже обоих, тоже не умерла окончательно. Сейчас она непопулярна, но при случае засверкает новыми красками, породив Лжеевгениев и Лжедмитриев. Впрочем, все это не имеет значения. Значение имеет только преломление смерти Пригожина в коллективном сознании россиян, и его посмертное существование в нем.

Великая Русская Мечта

Удачливый уголовник, сделавший невероятную карьеру, Пригожин был, по сути, очередным воплощением Русской Мечты — новым изданием Стеньки Разина/ Емельяна Пугачева/ Василия Чапаева/ Григория Котовского. Но ближайший к Пригожину типаж — романтизированный бандит Котовский, пережил войну и погиб из-за неосторожного обращения с оружием (не своего), уже уйдя в мирный агробизнес. Благодаря этому обстоятельству, его дух, хотя и не без труда, удалось приручить и поставить на службу Советской власти. Смерть же Пригожина предшествует по времени новой смуте и гражданской войне, которая в России начнется немедленно, как только ее армию вышибут из Украины. В этой войне Пригожин станет знаменем, как минимум, одной, но, скорее всего, нескольких, воюющих сторон, каждая из которых будет пытаться создать себе если не светлый, то, по меньшей мере, полезный образ в глазах Запада, заручившись его поддержкой. Так что перефраз двух строк из песни «Тело Джона Брауна», времен Гражданской войны в США, вынесенный в подзаголовок, уместен и как прогноз пришествия кота Пригожина – человекоядной мутации кота Шредингера, и как эпитафия на пригожинскую могилу, которых, скорее всего, внезапно окажется несколько. Вокруг них возникнут конкурирующие культы, и мы еще увидим, как несколько десятков фальшивых сыновей и дочерей Пригожина делят остатки России на сферы влияния, подобно сыновьям и дочерям лейтенанта Шмидта из известного романа.

Одним словом, разговор пойдет вовсе не о Пригожине, который, сам по себе, был понятен при жизни, и стал совсем не интересен умерев. После удара о земную твер(д)ь, в 50 км от резиденции Путина, вид его трупа способен, разве что, заставить вздрогнуть диванного потребителя контента. Честный же взгляд на Пригожина при жизни мог обнаружить только грязь, кровь и подлость — и ни грамма романтики, как и в предыдущих версиях этого специфически русского типажа. А вот просчитать поведение людей, которые станут адептами культа Пригожина или войдут в его канон, куда интереснее. Народная канонизация Пригожина уже идет, а, церковная, в рамках РПЦ, вполне возможна. Не прямо сейчас, конечно — но через несколько лет – вполне.

Памятник был поставлен при СССР, но до сих пор стоит, потому, что скульптор известный, и это уже искусство, а никакая не политика. Не правда ли, Пригожин и Котовский даже внешне похожи? Интересно, а Пригожин ездил верхом?

Выстраивание отношений с этим культом станет вызовом для любой российской власти. Живого Пригожина можно было купить, и, в общем-то, недорого, хотя в последнее время он стал задирать цену за свои услуги. Сладить же с бессмертным котом Пригожина будет сложнее, ибо коты, как известно, гуляют, где захотят, и оставляют метки там, где гуляют.

Вы и убили

Главный вопрос ближайших недель: кто будет назначен убийцей Пригожина в народном сознании? Списать все на несчастный случай невозможно, ибо мифологический Герой не может погибнуть случайно. И, как ни пытается кремлевская пропаганда перевести стрелки, ближайший кандидат на роль убийцы – сам Путин.

Если говорить о реалиях, едва ли Путин лично отдал приказ о ликвидации Пригожина. В выстроенной им системе сдержек и противовесов глава «Вагнера» играл важную роль, и его исчезновение это равновесие нарушило, притом, в крайне неудачный для Путина момент. Украине смерть Пригожина тоже была не нужна – его присутствие на поле обеспечивало известную предсказуемость, поскольку Пригожина можно было просчитать. В организации убийства, вероятнее всего, можно заподозрить Шойгу. Конечно, доблестный оленевод никогда не решился бы на такой шаг сам, но его могла подтолкнуть к нему одна из кремлевских башен, обеспокоенная попытками Пригожина прорваться в политику. Вот только в народном сознании все эти рассуждения работать не будут. Так что первая задача Путина сегодня – не позволить повесить на себя убийство Пригожина, способное похоронить его на выборах 2024 года. Не стоит сбрасывать со счетов и фигуру Уткина, оказавшуюся сейчас несколько в тени. Уткин, не имевший и сотой доли публичной известности Пригожина, был, тем не менее, широко известен в узких кругах военных профессионалов, и его фигурой еще попробуют сыграть, но позднее. Она идеально подойдет для ввода в игру чудом спасшегося апостола вечно живого Мессии войны.

Естественно, что внутрикремлевская оппозиция Путину, в планах которой — расплатиться им с Западом за выход на мирные переговоры с приемлемыми для Кремля перспективами, заинтересована в обратном: в том, чтобы Путин в глазах русского обывателя прочно воспринимался как убийца Пригожина. Навальный, из своего ШИЗО во глубине владимирских руд, куда ему провели скоростной Интернет, уже заявил, что Путин позавидовал популярности Пригожина и Уткина «среди обычных людей, и в войсках», возненавидел их за это, и отдал «подлый приказ убить» обоих. Причем, Навальный заявил об этом в самый подходящий момент — с небольшой, но тщательно отмеренной паузой после заявления Путина о том, что «Пригожин был человеком сложной судьбы, но талантливым бизнесменом», который работал «не только у нас в стране, но и за границей, в Африке в частности, занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями”; что он, Путин, знал Пригожина очень давно, с начала 90-х, и, наконец, что бойцы ЧВК «Вагнер» внесли «весомый вклад в борьбе с нацизмом на Украине».

Заявление вышло, прямо скажем, так себе, да и позиция Путина в этой ситуации не самая удачная. Так что, счет пока 1:0, в пользу Навального.

Поиски украинского следа, с энтузиазмом анонсированные сразу после авиакатастрофы, уже в первые сутки совершенно заглохли. Очевидно, в Кремле просчитали, что версию путинского заказа украинским следом в такой ситуации не перебить. Судя по тому, как пропагандисты принялись забалтывать тему, нарезая ее на поток скучных комментариев и версий в духе «следствие на единственно верном пути, товарищи», в АП решили взять паузу, отследив развитие ситуации. Зато через Александра Бородая, который сейчас депутат-единоросс, была запущена информация о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» начали «массово подписывать контракты с ВС РФ». На фоне волны стихийной народной скорби по убиенным Пригожину и Уткину, эта попытка вызвать среди бойцов «Вагнера» ажиотаж и давку на выходе вышла крайне неубедительной. Авторы идеи упустили из виду продуманную структуру ЧВК, включающую систему закрытых чатов и региональных кураторов, так что информация о реальном положении дел у вагнеровцев есть.

Что касается дальнейшей судьбы «Вагнера», то он успел стать слишком большой и разветвленной структурой, чтобы не пережить гибель двух своих лидеров, хотя она и нанесла компании серьезный удар. А вот ее раскол вполне вероятен. И, судя по комментариям в Сети, он уже идет: часть структур «Вагнера”– а они включают не только военную составляющую, но и систему сетевых троллей, перешла под контроль путинской команды и транслирует ее версии. Другая часть пока выжидает, оценивает риски, и, вероятно, пытается торговаться. А, поскольку структуры «Вагнера» расположены не только в России, то и за ее пределами наверняка идут свои торги.

Украинские официальные комментаторы ограничились заявлениями о непричастности Украины к ликвидации Пригожина, а организацию ее Путиным упоминали вскользь, как нечто вполне очевидное. «Я думаю, все понимают, кто причастен», — сказал Владимир Зеленский, но не стал уточнять, кто именно. Михаил Подоляк, которого немедленно процитировала «Медуза», посулил России начало смутного времени с многочисленными смертями. Ну, а на Западе, не спеша, но очень последовательно, раскручивают версию о ликвидации Пригожина по приказу Путина. «В России мало что происходит такого, за чем не стоял бы Путин. Но у меня нет достаточных сведений для ответа», — заявил журналистам Байден. «Крайне маловероятно, чтобы представители российской армии, особенно министр обороны Сергей Шойгу и начальник генштаба генерал армии Валерий Герасимов, расправились с Пригожиным без приказа Путина», — пишет американский Институт изучения войны (ISW). The New York Post назвала Пригожина «российским диссидентом», также намекнув на причастность Кремля, а глава МИД ФРГ Анналена Бербок упомянула о том, что в путинской России регулярно происходят необъяснимые убийства, самоубийства и несчастные случаи, поскольку «диктатура, выстроенная на насилии, способна только на насилие — что внутри страны, что вовне».

Борьба за бренд «Вагнера»

Несомненно, коммерциализация образа Пригожина и борьба за бренд ЧВК «Вагнер» еще впереди. В этой точке сойдутся политические и коммерческие интересы. С коммерческими все понятно, а политический бренд «Вагнера» привлекателен тем, что его можно развернуть в любом направлении – и, независимо от разворота, к нему потянется российская чернь. Так что призыв Русского добровольческого корпуса «к бойцам ЧВК «Вагнер», «для которых слова «верность» и «честь» еще имеют смысл и значение», появился очень своевременно. «Вчера были цинично казнены ваши командиры и отец-основатель. То, что их убили по распоряжению представителей высшего эшелона власти РФ, очевидно каждому», — говорится в обращении. «Поэтому сейчас у вас есть непростой но довольно логичный выбор: либо стать в стойло МО РФ на службу убийц ваших командиров, либо сохранить свою честь и отомстить их палачам, перейдя на сторону Украины», чтобы «снова отправиться маршем на Москву, но на это раз не останавливаться в 200 км от МКАДа, а дойти до конца!».

Большого потока перебежчиков, очевидно, не будет. Но, если РДК сможет, в итоге, предъявить хотя бы полсотни бывших вагнеровцев, воюющих в ее рядах, да еще и под вагнеровским флагом, это станет отличным ходом, который попортит немало крови российским держателям бренда.

Свою долю от наследства Пригожина пытается оторвать и Кадыров, уже заявивший, что был давним другом Евгения Викторовича, с которым ему доводилось решать самые сложные вопросы, и что покойного отличали отзывчивость, коммуникабельность и упорство. «Мы также содействовали ему в некоторых вопросах по Ливии и Африке, нас многое связывало», — пишет Кадыров, выдавая свой интерес. Впрочем, взвод-другой вагнеровцев, и тоже под флагом ЧВК, может появиться и в «Ахмате», и даже открыть собственную линию в Тикток.

Права на кусочек бренда «Вагнер» спешит заявить и мелкая шелупонь, вроде Мизулиной — младшей, Миронова, Прилепина и т.п., которые соловьями разливаются о патриотизме и большом сердце покойного, а также о его близости к народу.

Последнее, впрочем, чистая правда. К русскому народу – такому, какой он есть, уголовник Пригожин был предельно близок, и стихийные мемориалы, появившиеся по всей России — лучшее тому подтверждение. Одной только скорбью дело не ограничивается. Идет активная раскрутка бренда: число плакатов и портретов возникших на спонтанных, якобы, митингах, ясно говорит о том, что ЧВК «Вагнер» не собирается уходить со сцены. У офиса в Петербурге оперативно организован патриотический фестиваль — мероприятие уже не столько траурное, сколько рекламное — и на него потянулись люди. Сомнительно, чтобы смерть Путина вызвала бОльшую, или хотя бы такую же спонтанную народную реакцию, вне рамок предписания скорбеть.

Напротив, смерть Путина – а она, рано или поздно, случится, наверняка придаст новый импульс пригожинскому культу. Быстро выяснится, что борясь за величие России, Путин уронил ее в яму, гораздо более глубокую и безнадежную, чем та, куда рухнули обломки СССР. В России наступит эпоха самого черного реваншизма с бесконечными поисками виновных. И кот Пригожина придет на ее знамена.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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