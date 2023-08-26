Байден заявил, что самолет с Пригожиным был именно сбит 26.08.2023, 12:44

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США выясняют детали операции.

Вашингтон пытается выяснить, каким именно образом был сбит самолет с главарем террористов ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Об этом президент США Джо Байден заявил в ходе общения с журналистами, сообщает «Лига.нет».

По его словам, США пытаются точно установить, как был сбит самолет с Пригожиным.

Других комментариев от американского лидера не последовало.

Ранее Байден говорил, что «не удивлен» убийством Пригожина, а также подчеркнул, что к этому причастен диктатор Владимир Путин.

Британское издание Inews со ссылкой на собственные источники в разведке написало, что к гибели Пригожина может быть причастен генерал Андрей Аверьянов из главного управления Генштаба РФ (ГРУ) – он ответственен за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в 2018 году.

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