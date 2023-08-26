«Если прикажут, то и черта лысого канонизируют» 26.08.2023, 12:55

Как белорусы разочаровываются в «местном отделении» РПЦ Московского патриархата.

Читатель Charter97.org Владислав из Витебска рассказал, как белорусы разочаровываются в «белорусском филиале» РПЦ Московского патриархата:

— Глаз зацепился за заголовок: «РПЦ может начать процесс канонизации Суворова».

Подумал сначала, может, это какой-то российский монах-отшельник или хотя бы просветитель. Посмотрел дальше - нет, это известный российский военный деятель.

Известен как участник империалистических захватнических войн в разных странах.

Оставил он свой кровавый след и в Беларуси, подавляя восстание Костюшко.

Я не очень и удивился, кстати. Так можно святым объявить и «красавца», которого намедни забрали прямо из бизнес-джета Валькирии в Вальгалу, либо, что более вероятно, черти сразу в ад.

Пригожин также, как и Суворов, пролил море крови, воюя за вымышленный Кремлем «русский мир». Ну разве же это не повод для канонизации?

Сегодня, прогуливаясь по городку, встретил свою знакомую Екатерину, с которой несколько лет не виделся.

Она женщина образованная, с высокой эрудицией, устремлением к духовной жизни. Правда, Екатерина всегда ходила в православную церковь, обосновывая это традициями своих предков.

Поэтому я и спросил, как она относится к таким претендентам на статус «православных святых».

Моя собеседница сначала смутилась, а потом, тяжело вздохнув, честно призналась: «А я, Влад, уже не хожу в православную церковь. Не могу после 20-го года. А после 22-го и подавно». Уходя, добавила: «Теперь иногда в костел могу зайти…»

К сожалению, начальство и Русской Православной Церкви, и ее белорусского филиала пытается, как говорится, и богу угодить, и черта не прогневить.

А если прикажет власть, то, видимо, и черта лысого канонизируют, лишь бы не потерять государственную поддержку…

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