«Купил часы, которые носил Козодоев в «Бриллиантовой руке» 1 26.08.2023, 13:19

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Минчанин рассказал о своей необычной коллекции.

Минчанин Павел прежде ничего не коллекционировал. Он серьезно увлекается электронной музыкой, пишет пьесы, однако неожиданно для самого себя несколько лет назад начал собирать старые советские наручные часы. Так в его коллекции оказалась парочка крайне любопытных артефактов и еще несколько моделей, которые носили культовые киногерои. О том, сколько Павел тратит на часы, где покупает и какие модели для него наиболее ценные, он подробно рассказал onliner.by.

«Начал собирать спонтанно»

С Павлом мы встречаемся во дворике его дома. Под крышей беседки он открывает красивые футляры и аккуратно ставит на стол экземпляры своей коллекции. Мужчина сразу предупреждает, что серьезным коллекционером себя не считает и мериться ценностью своих экземпляров ни с кем не собирается. При этом часы он старается держать в целостности, сохранности и для многих моделей после покупки у знакомого мастера заказывает новые ремешки.

— Все на самом деле началось достаточно спонтанно, — начинает свой рассказ Павел. — Как-то через «Барахолку» на Onlíner я увидел старые электронные часы Montana и вспомнил, что в конце 1980-х они считались достаточно крутыми и выглядели на то время солидно. Это были импортные часы. Название хоть и созвучно со штатом Монтана, но ничего американского в них нет — производили в Гонконге, Малайзии, Китае. Сейчас уже понимаешь, что это барахло, но позволить их себе мог далеко не каждый. Могу ошибаться, но, мне кажется, стоили они тогда 60 рублей. Часы в Советском Союзе в принципе считались чем-то статусным и значимым, и их стоимость могла быть выше месячной зарплаты. Сейчас купить их намного проще, и я стал собирать часы, начав с Montana.

После первой покупки Павел вспомнил, что в детстве носил еще другие часы. И, начав изучать тематические сайты, наткнулся на ту самую «Электронику 5».

— Я точно с такими ездил в автобусе на занятия в Минское высшее техническое училище в Дражню! Электронные часы, которые производили в Минске и Москве, были очень популярными. Бывало едешь в транспорте и слышишь, как в 8 или 9 часов утра на руках пассажиров срабатывали сигналы, и ты понимал, что у многих примерно точно такие же часы, как и у тебя. Вот они были дешевыми и доступными для всех. При этом очень удобные и компактные. В них на тот момент было все, что нужно: время, дата, подсветка, мелодия, будильник... Оказалось, что и «Электронику» в наше время купить в хорошем состоянии можно за очень небольшие деньги. В среднем в прекрасном «сохране» на интернет-аукционе такие можно взять примерно за 70 рублей.

После этого, как говорит Павел, часы он начал скупать активно, добравшись до футуристической «Электроники» из 1970-го, похожей на какие-то космические девайсы. Так в его коллекцию попали «Электроника 1», за дизайн прозванные «терминатором». Это первые советские электронные часы, узнаваемые по красному светодиодному экранчику.

Ну а дальше Павел начал покупать наручные часы всех советских брендов с интересным дизайном, которые ему попадались: «Луч», «Полет», Слава», «Восток», «Ракета»...

Самым ценным экземпляром считает часы «Родина», выпускавшиеся на Московском заводе им. Кирова. Это первые советские часы с автоподзаводом. Датированы первой половиной 1960-х.

— Их не нужно заводить вручную. Благодарю ротору, установленному внутри, они подзаводятся автоматически, — объясняет коллекционер. — Нашел я их тоже на одном из интернет-аукционов. Стоили они 300 рублей. На мой взгляд, для таких часов это небольшая сумма, но их из-за цены все равно долго не брали.

А ведь это действительно раритет, и кто знает, сколько через 10 лет будет стоить эта «Родина» или другие часы в хорошей сохранности.

«Актеры во время съемок могли носить свои часы»

На этом наш герой не остановился и решил собирать часы, которые носили известные киногерои. В сети Павел наткнулся на статью, в которой рассказывали о споре, какие же часы носил Геннадий Козодоев — персонаж Андрея Миронова — в кинофильме «Бриллиантовая рука». Спор велся о трех марках — «Полет», «Ракета», «Слава». Но если улучшить контрастность, то на левой руке Геши можно заметить легкие и эстетские Poljot De Luxe, выпускавшиеся в Советском Союзе на экспорт.

— И я захотел найти такие для своей коллекции, — продолжает Павел. — В Беларуси не удалось — купил в России, в Подмосковье. Это, конечно, не часы Миронова, но модель точно такая же. Я даже ремешок сделал под заказ приблизительно такой, как был у его героя.

— Интересно, кто носил такие часы?

— Позволить себе часы, которы шли на экспорт, мог далеко не каждый. Они были дорогие. Изучив материалы, предположил, что во время съемок фильмов многие актеры на съемочной площадке носили свои часы. Приведу пример. Герой Леонида Куравлева в фильме «Афоня» работает сантехником, но при этом носит ультратонкие круглые позолоченные часы, которые похожие на «Полет». Они дорогие, и вряд ли сантехник мог себе такие позволить. Так что могу предположить, что Миронов снимался в своих часах.

После этой покупки я продолжил изучать статьи и решил купить часы, которые надевал Олег Басилашвили во время съемок фильма «Осенний марафон». Будильник такого же «Полета», если помните, отвратительно трещал в фильме. Думаю, они в свое время были плюс-минус средней ценовой категории.

Ну а в старом фильме «Вокзал для двоих» Басилашвили носил тоже «Полет», прозванные из-за дизайна «рыбьим глазом». В хорошем состоянии Павел нашел их не сразу: «Пришлось немного подождать. Но торопиться в этом деле незачем. Если не спешить, всегда можно найти то, что тебе нужно», — объясняет собеседник.

«Хотел купить 31 часы, чтобы менять их каждый день»

Всего в коллекции Павла порядка 60 экземпляров. Он рассказывает, что массово скупать старые часы смысла не видит и коллекцию собирается пополнять точечно — часами, которые носили персонажи любимых фильмов. На очереди «Слава» дяди Вовы из комедии «Кин-Дза-Дза!» Георгия Данелии.

— Я же как хотел? Купить 31 часы, чтобы каждый день их менять. Тем более многие смотрятся шикарно, все они в рабочем состоянии и механизм работает замечательно. Но потом коллекция разрослась.

— А как к хобби, которое пришло к вам с годами, относятся близкие? — спрашиваю в конце нашего диалога.

— Нормально. Я считаю, что это вклад в будущее. Пройдет время, и многие из них только прибавят в цене. Единственное, что в некоторых электронных экземплярах уже платы сохнут, но вот механические, повторюсь, работают прекрасно.

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