Флоту РФ приготовиться: Украина впервые в истории создала отдельную бригаду морских дронов 2 26.08.2023, 13:23

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Зеленский публично вручил боевое знамя новому соединению.

В составе Военно-морских сил ВСУ появилась новая 385-я бригада морских беспилотных комплексов спецназначения.

В День Независимости Украины, 24 августа, президент Владимир Зеленский публично вручил боевое знамя новому соединению.

Информация об этом была опубликована на официальном сайте Офиса украинского президента.

Информация о 385-й бригаде впервые была озвучена в День Независимости. Это первое в истории соединение морских боевых беспилотников.

Вероятно, именно 385-я бригада стоит за успешными операциями в Черном и Азовском морях, в ходе которых были поражены Крымский мост, большой десантный корабль «Оленегорский горняк», а также российский танкер SIG. Ранее сообщалось, что над этим операциями работала военная разведка (ГУР МО) совместно с ВМС Украины. Однако теперь выяснилось, что под эту задачу во флоте было создано целое подразделение.

Морские беспилотники показали свою высокую эффективность. Благодаря им Киев получил возможность вернуть под свой контроль часть акватории Черноморья, где после полномасштабного вторжения попыталась господствовать Россия. Продлилось это господство недолго.

Глава военной разведки Кирилл Буданов недавно подчеркнул, что морские дроны оказались очень эффективным оружием. Он заверил, что у Киева их большое количество, однако количество по понятным причинам называть не стал.

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