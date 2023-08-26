Симоньян устроила истерику из-за американской демократии 3 26.08.2023, 13:34

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Пропагандистка разразилась странными «аргументами» на фоне исчезновения Пескова.

Топ-пропагандистка РФ Маргарита Симоньян «атаковала» американскую демократию странными аргументами в эфире на росТВ после того, как ее дом чуть не протаранил БПЛА.

Журналистка вступила в дискуссию с американским обозревателем Майклом Бомом и заявила, что для России демократия в США «пахнет очень плохо», пишет УНИАН.

В эфире НТВ Бом упомянул о том, что в 90-х у РФ была надежда на то, чтобы стать демократическим государством и задержаться в «Большой семерке»: «При Ельцине она (Россия - ред.) вошла в «G-8», но ненадолго», - заявил он.

Это спровоцировало «ответку» от Симоньян. Она назвала США государством, в котором активно практикуется смертная казнь, а также попрекнула Америку тем, что это «страна полицейских».

«Переплюнули за последние сто лет вас только СССР при Сталине и Германия при Гитлере по количеству заключенных на душу населения», - заявила Симоньян.

«Слушать лекции, как пахнет демократия? У вас она пахнет очень плохо, Майкл!», - заявила пропагандистка.

Напомним, ранее из-за оговорки о выборах на территории РФ в «немилость» Путина попал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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