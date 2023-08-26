Выбитые окна и поваленные деревья: Брестскую область накрыл ураган 26.08.2023, 13:42

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Местные жители публикуют фото и видео стихии.

В Дрогиченском районе Брестской области утром 26 августа прошла гроза. По словам очевидцев, из-за непогоды разорвало и повалило деревья, выбило стекла у автомобилей и в домах. В Сети появились фотографии и видео, передает telegraf.news.

Много информации появилось из городского поселка Антополь. Пользователь TilTok даже назвал произошедшее там «ураганом». На опубликованных им кадрах видно поваленные деревья и разбросанные по дорогах ветки.

Также, судя по видео, где-то снесло и часть кровли:

А местами даже немного залило:

Кроме того, очевидцы поделились фотографиями разбитых стекол в домах и у автомобилей с телеграм-каналом «Виртуальный Брест».

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