Аншлаг обеспечен Аркадий Янковский

26.08.2023, 13:49

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В истории с ликвидацией Пригожина могут быть новые повороты.

Кажется, что наблюдатели соревнуются в оригинальности трактовки случившегося с Евгением Пригожиным. Борьба за внимание подогретой аудитории разворачивается не на шутку.

Представляется, что это главная новость не только августа, и впереди еще масса открытий (мнимых и реальных), любительских расследований, да разного свойства смакований.

При этом надо понимать, что наиболее сенсационные интерпретации происшествия дают авторам и большее привлечение просмотров и подписок на ресурсы — это ристалище за рейтинги контента. А как же!

Я обнаружил на сегодняшний день следующие основные толкования:

1. Месть Путина, отложенная на два месяца, пока зачищались хвосты и отвлекалось внимание. Операция подготовлена и осуществлена удачно силами ФСБ.

2. Месть военных, проведена без согласования с ослабленным Путиным. Проведена удачно при непротивлении ФСБ.

3. Имитация смерти руководства «Вагнера». Проведена согласованно Пригожиным и ФСБ, но Путина никто не спрашивал.

4. Операция прикрытия ранее осуществленной ликвидации Пригожина. Его труп подложен на место катастрофы, Остальные жертвы сопутствующие.

5. Реальный теракт. Украинский след.

6. Реальный теракт. Бывшая пригожинская «крыша» недовольна его поведением в постмятежный период, терпели два месяца и хватит...

7. Два месяца «делили Африку», добрались до всех пригожинских загашников и взяли под контроль, обезвредили источники утечки накопленного им компромата. Далее дело техники.

8. Главный смысл акта — вывести Путина за грань какого-либо возможного участия в переговорном процессе с внешним миром, он квалифицируется как абсолютный беспредельщик, и его смещение после такой «казни» может готовиться при полном одобрении как запуганной российской номенклатуры, так и внешних игроков.

Есть, наверное, еще более экзотические, как и правдоподобные варианты. Спектакль в топе и долго будет популярен.

Ждем-с новых поворотов...

Аншлаг обеспечен!

Аркадий Янковский, kasparov.ru

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