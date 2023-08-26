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В российском Кемерово вспыхнул мощный пожар со взрывами

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  • 26.08.2023, 14:06
  • 3,462
В российском Кемерово вспыхнул мощный пожар со взрывами

Здание склада пиротехники рухнуло.

Масштабный пожар вспыхнул в России в субботу, 26 августа. Это произошло в Кемерово на юге РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал SHOT.

По данным российских СМИ, пожар вспыхнул на складе пиротехники на улице Терешковой.

По словам очевидцев, пожар сопровождается звуками взрывов. Само здание склада упало.

На месте инцидента работают экстренные службы. Причины пожара пока неизвестны. Также нет информации о пострадавших или жертвах.

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