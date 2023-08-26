Украинский спецназ уничтожил третий танковый полк РФ 26.08.2023, 14:20

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Работу бойцов подразделения «Белый волк» показали на видео.

Подразделение Центра спецопераций «А» СБУ «Белый волк» продолжают уничтожать врага на фронте. Настойчиво добивают третий танковый полк россиян.

Об этом сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины.

«С начала полномасштабного вторжения бойцы только этого подразделения в составе ЦСО «А» уничтожили 216 танков», - пишет пресс-служба.

Отмечается, что штатная численность танкового полка армии страны-террориста составляет 94 единицы. Спецназовцы уже «закрыли» 2 полка на своем счету и добивают третий.

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