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Украинский спецназ уничтожил третий танковый полк РФ

  • 26.08.2023, 14:20
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Украинский спецназ уничтожил третий танковый полк РФ

Работу бойцов подразделения «Белый волк» показали на видео.

Подразделение Центра спецопераций «А» СБУ «Белый волк» продолжают уничтожать врага на фронте. Настойчиво добивают третий танковый полк россиян.

Об этом сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины.

«С начала полномасштабного вторжения бойцы только этого подразделения в составе ЦСО «А» уничтожили 216 танков», - пишет пресс-служба.

Отмечается, что штатная численность танкового полка армии страны-террориста составляет 94 единицы. Спецназовцы уже «закрыли» 2 полка на своем счету и добивают третий.

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