«Останавливаюсь, а из другой машины выходит мой бывший муж» 26.08.2023, 14:26

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Белоруски рассказали, как сохранили дружеские отношения после развода.

Разбитые тарелки, оскорбления, дележка вилок, собак и детей. Но можно ли остаться с бывшим супругом в нормальных отношениях?

Дружить с бывшим мужем или женой не так просто. Часто взаимные обиды не дают возможности нормально общаться, в разговорах всплывают невысказанные претензии, a очередная милая беседа может закончиться руганью, пишет citydog.io.

Но если отбросить прошлое и сразу за дверями ЗАГСа, после официального развода, начать новую жизнь? Почему бы и нет?

Отличным стартом новых – уже дружеских – отношений может стать бракоразводная вечеринка, на которой рвется фата невесты и распиливается замок с инициалами, закрепленный на ограждении моста в день свадьбы. Кстати, еще один хит соцсетей – селфи разводящихся пар. По хэштегу #DivorceSelfies можно найти немало портретов улыбающихся и светящихся от радости людей. Только что развелись – а по виду и не скажешь!

НИКА: «ЭТО МОЙ БЫВШИЙ МУЖ, И МЫ ДРУЖИМ»

Совместных фото с бывшим мужем у художницы Ники Сандрос полно. С бывшим всегда есть о чем поговорить, над чем посмеяться и подурачиться. Кажется, их дружеские отношения сегодня близки к идеальным. А вот семейные…

Около четырех лет назад ребята поняли, что муж и жена из них никудышные. Ника строила карьеру, он с головой ушел в творчество и ни на шаг не отходил от своей гитары. Постепенно интерес друг к другу стал угасать.

– Мы стали как-то реже видеться дома, появились взаимные претензии, – вспоминает Ника. – Когда я приходила с работы в 12 часов ночи, он спрашивал: «Ты помнишь, когда в последний раз ужин готовила?» – «А ты когда в последний раз приносил в дом деньги?» – отвечала я, зарабатывавшая на тот момент больше него.

Расходились мы как-то совсем не дружно: кричали и даже дрались. А когда разъехались, поняли, что люди-то мы неплохие. Просто жить вместе нам нельзя. Буквально через месяц разлуки попросили друг у друга прощения и начали нормально общаться. Сейчас мы в прекрасных отношениях. Он женился на моей подруге, у них родился ребенок. Я их пригласила на свою свадьбу. Мы ходим вместе на вечеринки, созваниваемся, ребята заезжают к нам в гости, я их проведываю. Если им нужна помощь – мы с мужем садимся в машину и едем помогать.

У меня вообще такое ощущение, что у меня появился брат. Хотя, знаете, иногда я себя чувствую их бабушкой (смеется): приедут семьей в гости, прощаемся в коридоре, а я им варенье вдогонку предлагаю взять. В общем, очень теплые отношения…

– А как ваш муж реагирует на такого «брата»?

– Прекрасно реагирует, отлично. Понимаете, такое дело: у меня было расставание с мужчиной, которого я любила. И не складывалось. И было очень больно. Тяжело. И я с последнего нашего разговора не общалась с этим человеком и общаться не буду никогда. И даже его имя никогда не упоминаю. Все. А здесь просто любовные отношения пришли к концу, мы расставались, и прежних чувств уже не было. Поэтому мы общались как нормальные друзья, и своему супругу я сказала во время знакомства с бывшим мужем: «Это мой бывший муж, и мы дружим». Воспринял абсолютно спокойно.

– А как, на ваш взгляд, можно сохранить теплые отношения и стоит ли это делать?

– На это способны все люди независимо от статуса, образования, интеллекта. Но нужно ли? Если есть любовь и претензии – сложно сохранить что-то теплое. Когда ты режешь по живому, чувствуешь боль, переживаешь, выступаешь палачом отношений – остается рана. Кому захочется сыпать на нее соль? Если вы переполнены эмоциями, болью – не получится адекватного общения. Но если отношения изжили себя и люди пришли к обоюдному решению развестись, вполне можно остаться друзьями, несмотря на то что в спину наговорили на эмоциях много мерзких вещей. Уж лучше в сердцах какую-то гадость сказать в лицо, чем быть вежливой дрянью (смеется). Если человек подлый – я никогда не буду с ним общаться. А мой бывший муж прекрасный человек и хороший друг.

ОЛЬГА: «ЕСЛИ ЕСТЬ ОБЩИЙ РЕБЕНОК, НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДРУЖИТЬ»

Со своим первым супругом Ольга прожила пять лет. Когда приняла решение разойтись, муж был против. Через какое-то время развод все же был оформлен. И вот потом началась настоящая «Санта-Барбара», о которой Ольга с нынешним мужем не особо любят вспоминать, но которая в очередной раз доказывает: жизнь полна сюрпризов.

– Мой нынешний муж – двоюродный брат бывшего мужа. Он тоже развелся со своей прежней женой, – рассказывает Ольга. – Когда мы только начали встречаться, было очень тяжело, мы столкнулись с таким негативом. Многие друзья отвернулись, пока не поняли, что эти отношения к чему-то ведут. Им казалось, будто это временное влечение, из-за которого страдают люди вокруг. На самом деле это была настолько сильная любовь, что я мало о чем думала.

Мы уже 9 лет в браке, у нас двое детей, и мы воспитываем дочь от первого брака. В воспитании, конечно, участвует и ее отец: еще и поэтому я не могу не поддерживать приятельские отношения с бывшим мужем. Мне кажется, если есть общий ребенок, то с его отцом в случае развода нужно обязательно дружить. Никак не получится отдалиться друг от друга, да и не стоит. А наша ситуация вообще довольна интересная: мой нынешний муж с бывшим – родственники. Поэтому мы часто отмечаем какие-то праздники, у нас есть бабушка, которую часто все вместе навещаем.

– Как считаете, реально ли сохранить хорошие отношения после развода?

– Вообще, да. Если только была нормальная семья, в которой не было насилия, страданий. Я не вижу смысла ругаться, делить имущество. Если делишь что-то – просто отдай (смеется). И все, конфликт будет исчерпан. Можно также поддерживать хорошие отношения с нынешними пассиями бывших: вот с девушкой моего бывшего супруга мы дружим. Мне кажется, у нас довольно теплые отношения.

НАТАЛЬЯ: «ЗНАКОМЫЕ ПЕРЕСТАНУТ СЧИТАТЬ МОИ БРАКИ И РАЗВОДЫ»

Наталья, в сценической жизни певица Берта, к своему разводу со вторым супругом вообще отнеслась легко и иронично. Спустя год после расставания с мужем закатила грандиозную вечеринку, девизом которой стала фраза Game started again («Я снова в игре»).

– Учитывая то, что мы с бывшим мужем расставались по традиции раз в год, окончательное расставание прошло без страданий, – рассказывает Наталья. – Понятное дело, мы какое-то время пообижались друг на друга, но потом все наладилось. И даже когда нас разводили, сотрудница ЗАГСа сказала: «Может, не надо, а?» Мы смеялись, подкалывали друг друга, но все-таки поставили в паспорта штампы о разводе.

– А зачем устроили вечеринку?

– Чтобы официально вступить в новую жизнь. Сказать «спасибо» бывшему, пусть и заочно (на празднике его не было). Завершить, так сказать, этот гештальт и объявить всем, что снова свободна.

Плюс на моей вечеринке собрались люди, которые пережили разрыв отношений. На входе выдавались браслеты разных цветов, чтобы было понятно, кто с парой, а кто без. Разведенных, которые показывали паспорта со штампами, угощали бесплатными коктейлями.

Мне хотелось, чтобы в обществе перестали думать о разводе как о чем-то очень плохом: лучше уж расстаться, чем жить с нелюбимым человеком, разве не так? Я вообще люблю пошатнуть какие-то сложившиеся стереотипы, поэтому закатила послеразводную вечеринку. Неплохо погуляли!

– А где был бывший муж?

– Мужа, кстати, я звала на праздник. Помню, еду по кольцевой – слякоть, снег. У меня пробило колесо. Вижу, сзади мне какая-то машинка моргает, думаю, вот добрые люди, помочь решили. Останавливаюсь, а из другой машины выходит мой бывший муж. И говорит: «Берта, ты мой крест!» И мы ржем вдвоем. Оказывается, они с друзьями ехали с работы и случайно оказались за мной. После того как поменяли колесо, я предложила супругу поехать на вечеринку, отметить наш развод. Но он только посмеялся. Мы с ним сейчас в хороших отношениях, созваниваемся, списываемся, я полностью довольна. Этот развод, в отличие от первого, дался мне не так трудно. Думаю, третий будет вообще что надо, а знакомые должны наконец перестать считать мои браки и разводы (смеется).

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