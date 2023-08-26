Эксперт рассказал, когда было принято решение о ликвидации Пригожина 26.08.2023, 14:36

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«Зачистка» топ-командиров «Вагнера» будет продолжаться.

«Походом на Москву» главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин сам подписался на свое убийство и уничтожение группировки. Такое мнение в комментарии FREEДОМ озвучил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Пригожин в последние месяцы, непосредственно ЧВК «Вагнер» к военным действиям на территории Украины отношения не имели. Они постепенно перебирались в Африку. Я хотел бы, чтобы мы перестали жить мифами, спекуляциями информационными, что они угрожают Польше, Литве. Это все была спекулятивная история. Мы об этом в самом начале, когда Пригожин подписал себе бумагу, ордер на собственное убийство, в 19:30 24 июня. Было понятно, что он подписал себе также ордер на уничтожение ЧВК «Вагнер», – сказал советник.

По словам Подоляка, после бунта «вагнеровцев» продолжается уничтожение этой структуры в полном объеме. Он прогнозирует, что кроме Пригожина и основателя ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина будут ликвидированы и другие командиры, которые так или иначе были близки к руководству «Вагнера».

«На этом этапе боевых действий Путину не нужны штурмовые отряды с профессиональной подготовкой, с профессиональной выучкой военнослужащих. Это дорого. Ему на этом этапе войны нужны абсолютно бесполезные малоподготовленные, в которых не вкладывала Россия денег, мобилизованные ресурсы, но в большом количестве. Десятки тысяч людей, которых можно посадить в первый, второй эшелон, чтобы их убивали. … Задача Путина сейчас – высидеть. Чтобы все сказали: «Мы устали от этой войны, давайте о чем-то договариваться». Чтобы эту задачу реализовать, ему нет необходимости идти вперед, он не будет предпринимать каких-то существенных наступательных действий», – отметил он.

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