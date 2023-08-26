Белорусские врачи снова в шоке: Wildberries вместо ботокса продает более опасный препарат 26.08.2023, 14:43

В клинике услуга с его использованием стоит в два раза дороже.

Ранее белорусские СМИ писали, что на Wildberries продается ботулотоксин. После публикации маркетплейс убрал товар, но до сих пор продает филлеры, которые даже опаснее.

Неудачный укол ботокса на пару месяцев подарит опухшее лицо, что не очень приятно. Но филлеры в неумелых руках вызывают куда более серьезные последствия – некроз, фиброз и абсцесс, пишет Tochka.by.

Деньги не пахнут

Времена силикона в губах давно прошли. Он не выводится из организма, а с годами возникают деформации.

На смену пришли филлеры на основе гиалуроновой кислоты – они еще и мимические морщины убирают. Эффект дают временный, зато возле рта не болтается пожамканный наполнитель.

Одного миллилитра филлера хватает, чтобы накачать две губы на год. Самые смелые еще груди и ягодицы так качают.

На Wildberries филлеров великое множество – на любой кошелек. Самый дешевый, например, Rejeunesse, пластические хирурги даже под дулом пистолета не вкачают клиенту. Один миллилитр такого препарата стоит Br170.

Другой филлер производства Beads Max идет в большой дозе для попы и груди сразу: 10 мл за Br567.

Сертифицированный в нашей стране препарат тоже продается на маркетплейсе. Например, фирмы Princess. Ценник на него выше – за 1 мл придется отдать Br257.

В клинике такой же объем филлера Princess вколют за Br500.

Болезненные последствия

Филлер опасен в неумелых руках. Неудачно попали в сосуд – гиалоурановая кислота закупорит его, что приведет к тромбозу и некрозу.

«Врач знает уровень введения в разных зонах и тканях. И даже если случилась оплошность, игла попала в сосуд, специалист сразу же введет гиалуронидазу – фермент, который расщепляет филлер», – рассказали Tochka.by пластические хирурги.

На этом не все. Сами колете филлер – есть риск получить фиброз, если препарат плохого качества. Уплотнение тканей уберет только хирург: губы придется резать.

И, наконец, можно получить абсцесс, гнойное воспаление, если колоть в нестерильных условиях и, например, грязными руками занести кишечную палочку. Придется бежать к врачам и принимать антибиотик.

Качай до упора

Покупательницам на маркетплейсе с большего все нравится. В отзывах к филлерам пишут, что препараты классные и прекрасные.

Дамы прилагают и снимки – показывают результат использования филлеров на дому.

Не все смогли сделать ровно. Но главное, чтобы нравилось и без осложнений.

Правда, у некоторых все же хватило времени и мудрости «погуглить» препараты, но уже после покупки Rejeunesse:

«Сперва заказала препарат, а потом решила проверить его в Росздравнадзор. У данного препарата нет регистрационного удостоверения. То есть его продажа на территории РФ запрещена. Кто ответит за наше здоровье если что-то пойдет не так? …Отзывы на сторонних сайтах на данный биогель отрицательные, мигрирует по тканям».

Купить укол красоты по дешевке в интернете – вариант для рисковых мальчиков и девочек. Неправильно ввели – некроз, некачественный препарат попался – фиброз, руки не помыли – инфицирование. Впрочем, видимо, кто не рискует, тот не пьет просекко, особенно, шикарными губами домашнего «приготовления».

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