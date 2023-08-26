С-400 «Триумф» взлетел в воздух: раскрыты детали удара по оккупантам в Крыму 26.08.2023, 14:48

ВСУ применили абсолютно новую военную разработку.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал подробности удара по военным объектам РФ в Крыму, в результате чего была уничтожена пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф».

Как подчеркнул Данилов в интервью «Украинскому радио», удар по оккупантам в Крыму показал результат разработанной украинской современной ракеты.

По словам секретаря СНБО украинская ракета является «новой и абсолютно современной» разработкой.

«Да, это наше новое изделие, которое показало себя совершенно безупречно», – отметил собеседник.

Данилов добавил, что это разработка украинского оборонно-промышленного комплекса в рамках программы, начатой в 2020 году.

Ранее сообщалось о мощной «бавовне» в Крыму. Всего на мысе Тарханкут прогремело 7 взрывов, на месте «бавовны» замечены военные самолеты РФ.

Позднее появилась информация о том, что в Крыму взорван ЗРК С-400 РФ вместе с оккупантами. В результате взрыва полностью уничтожена установка С-400, ракеты и личный состав оккупантов.

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